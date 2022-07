Elodie al concerto di Marracash, addio alle treccine: il look tutto naturale

Fonte: IPA Elodie cambia ancora look

Elodie e Marracash forse sono tornati insieme, forse no, i due ci giocano con allusioni nelle interviste, nelle storie, e nei testi delle loro canzoni, e facendo andare in delirio i loro fan partecipando (tra il pubblico) ai propri concerti a vicenda. Ma una cosa è certa, la cantante è la vera regina dell’estate 2022, con le sue hit e i suoi look imitatissimi dalle più giovani. E proprio al concerto di Marracash, l’artista ha detto addio alle treccine, con un look tutto naturale.

Elodie, nuovo look tutto naturale: addio treccine

Tutto ciò che tocca diventa oro. Da quando, proprio insieme al suo ex Marracash, nell’estate 2020 il singolo Margarita è diventato un tormentone da milioni di visualizzazioni, Elodie è inarrestabile. Così come l’evoluzione del suo look.

Nel video di Guaranà ha sdoganato le treccine, riportando un trend degli anni 2000, la cantante è stata emulata da tante delle sue giovanissime fan, e diventata testimonial di vari marchi di moda, grazie alla sua camaleontica capacità di cambiare ed essere sempre una icona di stile.

Ora però quelle treccine, protagoniste di questo inizio estate su tutti i palchi più importanti, da quello del Radio Norba Cornetto Battiti Live, a quello del Tim Summer Hits, sembra che stiano per andare “in pensione”. Infatti l’artista, tra il pubblico nell’ultimo concerto dell’ex Marracash, ha mostrato un look acqua e sapone e i suoi capelli naturali, lunghi e mossi.

Un cambiamento radicale, ma non è detto che in scena Elodie non riprenda il look consueto, o perché no, ne lanci uno tutto nuovo, per stupirci ancora. L’artista è a tutti gli effetti la vera popstar italiana del momento, e siamo tutti in attesa della sua prossima hit, dopo il successo strepitoso di Bagno a mezzanotte e Tribale, e della sua prossima trasformazione.

Elodie al concerto di Marracash: ritorno di fiamma?

Come accennato, Elodie e Marracash si sono conosciuti proprio grazie alla loro hit Margarita, e si sarebbero innamorati sul set del video. Da allora sono cambiate però tante cose. La loro storia ha avuto alti e bassi, e dopo mesi di speculazioni, hanno confermato la rottura.

Secondo i bene informati, entrambi avrebbero frequentato altre persone, per poi tornare di nuovo single, e riavvicinarsi. I due non hanno smentito, anzi, per dimostrare di essere ancora affezionati (seppur non più una coppia), hanno lavorato insieme nel video del brano di Marracash Crazy Love, dove viene consacrata scenograficamente la loro separazione.

Eppure, c’è ancora chi sostiene che tra i due ci sia ben più di un’amicizia. Pochi giorni fa Marracash aveva postato sui social un resoconto del concerto di Elodie, al quale aveva assistito. E lo stesso ha fatto la cantante, nelle scorse ore, ricambiando il favore e assistendo allo show del suo ex.

Ritorno di fiamma? Può essere, per ora nessuno dei due commenta il gossip, ma non sembra casuale che Elodie abbia ripreso e postato sui social proprio Crazy Love, brano a lei dedicato dal rapper. L’estate, insomma, è appena iniziata.

Elodie si racconta, ospite a “La confessione”

Il 15 luglio Elodie sarà ospite di Peter Gomez nel programma La confessione, in onda alle 22:45 sul Nove, e in streaming su Discovery+.

La cantante si racconterà in una lunga intervista nel salotto del direttore de Il Fatto Quotidiano, tra aneddoti personali e le tappe salienti della sua carriera, dagli inizi come cubista e vocalist, al successo di Amici di Maria De Filippi 15, fino al palco di Sanremo e gli ultimi successi musicali. Tra gli argomenti anche la storia con Marracash e la sua dedizione per i diritti civili.

E proprio a proposito di Marracash, ha raccontato: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv – spiega la cantante romana di origini creole – Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza’. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno. Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui”.

Peter Gomez insiste e chiede ancora: “‘Nessuno mi ha mai fatto l’effetto che mi ha fatto lui. È animalesco’, ha detto lei una volta. Adesso me la spiega. ‘Animalesco‘ in che senso?”. La replica non si fa attendere: “In realtà ho detto che lui è entrambe le cose: è un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco. È tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai…Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.