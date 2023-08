Elodie regina dark in pelle e pelliccia: l’effetto wet conquista l’Arena di Verona

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Pelle, pelliccia e un hair look effetto wet che ha letteralmente conquistato l’Arena di Verona. Per il Power Hits Estate, Elodie ha scelto di puntare sul nero, suo grande alleato, trasformandosi in una vera e propria regina dark. Un aspetto che però si discosta moltissimo da quello mostrato nel videoclip a supporto di Pazza musica, il brano dell’estate che ha cantato in duetto con Marco Mengoni. Abbandonati i ciuffi decolorati alla Geri Halliweell, è tornata alle sue grandi passioni.

Il look di Elodie al Power Hits Estate

Per la sua esibizione con Marco Mengoni in Pazza Musica, Elodie ha scelto un completo in pelle nera effetto lurex di AndreAdamo, con micro top a fascia e pantaloni cut out a zampa. Il tessuto era inoltre ricoperto da una cascata di micro glitter che le davano luce a ogni movimento, mentre ai piedi ha portato un paio di sandali con tacco (molto alto) a stiletto. La popstar romana ha poi completato il suo look con un coprispalle di pelliccia che ha indossato abbassato su una spalla.

Brillante anche il suo beauty look, realizzato dai suoi assistenti Daniele Lorusso e Andrea Soriga, truccatore ed hairstylist. Il trucco è molto naturale e reso sofisticato dal rossetto nude che ha esaltato le labbra, mentre per i capelli ha optato per un effetto wet che ha valorizzato il leggero balayage realizzato sui toni del caramello.

Il successo al Forum e l’amore per Andrea Iannone

Elodie sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Il meritato successo nella musica si accompagna infatti alla felicità personale che ha ritrovato al fianco del campione di Moto Gp Andrea Iannone. Il 2023 è stato anche l’anno del suo primo Forum, a Milano, in cui ha portato uno spettacolo pop che ha promesso di replicare per le prossime date. Sono quindi lontani i tempi di Amici di Maria De Filippi, in cui si classificò al secondo posto dietro Sergio Sylvestre, e con questi anche quelli del suo primo Festival di Sanremo tra i Big in cui portò in gara il brano Tutta colpa mia.

La carriera di Elodie è infatti decollata dopo i primi successi radiofonici trainati dalla collaborazione con Marracash, che è stato il suo compagno di vita per alcuni anni. Da quel momento, non si è più fermata tornando al Festival di Sanremo con Andromeda e nel 2023 con il brano Due, che ha trasformato in un tormentone.

Ad affiancarla in questo percorso così gratificante è il suo compagno Andrea Iannone, con il quale è già andata a convivere. La loro storia d’amore si è evoluta piano piano, dopo le vacanze che hanno trascorso insieme nel 2022. Adesso che sono usciti allo scoperto, non hanno più intenzione di nascondersi e si fanno vedere sui social a suon di dediche. Hanno passato l’estate insieme, com’era logico che fosse, e oggi sono più uniti che mai. Lei però è sempre stata molto cauta e ha voluto proteggere il suo passato con Marracash che ha sempre dichiarato di aver amato moltissimo, nonostante abbiano deciso di separarsi.