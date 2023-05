Pazzesca? Sempre. Del resto, stiamo parlando di Elodie : non ha mai sbagliato un colpo in fatto di look. Per ilha tolto il fiato a tutti con un abito nero con trasparenze, scoprendo l'addome e le gambe. Candidata per la prima volta ai David con la canzone Proiettili del film Ti mangio il cuore, questa è di certo una grande serata per quella ragazza che ha sempre sognato di sbarcare il lunario. E alla fine ci è riuscita davvero: ha vinto il suo David per la Miglior Canzone Originale. "Non vinco mai niente", ha detto. Questo è il suo momento.