Gue Oliveira, chi è l’hair stylist brasiliana che fa cambi di look pazzeschi

Fonte: Instagram: gueoliveira Gue Oliveira

Il mondo dei social la conosce per gli incredibili cambi look a cui sottopone i suoi clienti, ma Gue Oliveira è molto più che una semplice hair stylist: dal Brasile, l’influencer ha conquistato milioni di follower grazie non solo al suo stile inconfondibile, ma anche in virtù della sua grande sensibilità. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei? Vi sveliamo chi è Gue Oliveria e perché è così famosa.

Chi è Gue Oliveira, l’hair stylist più famosa del web

Hair stylist, content creator e star dei social, Gue Oliveira è un personaggio molto amato dal popolo del web. Il suo account Instagram conta oltre 9 milioni di followers, mentre su TikTok ne ha raggiunti 3,5 grazie agli incredibili cambi di look a cui sottopone i suoi clienti. Le trasformazioni sono documentate con brevi video in cui Gue ascolta attentamente le richieste delle persone arrivate nel suo salone di Rio de Janeiro, e con estrema precisione si assicura di trovare un hairstyle che ne valorizzi al massimo lo stile e i lineamenti.

Ai fortunati clienti viene mostrata la trasformazione solo a processo ultimato, permettendo così a Gue di scoprire, insieme ai suoi follower, la loro reazione autentica. A fare da trait-d’union a tutti i filmati è una bandiera arcobaleno, simbolo della causa LGBTQ da lei sostenuta.

Qual è la storia di Gue Oliveira

L’ avventura dell’hairstylist è iniziata molti anni fa, quando arrivò a Rio De Janeiro con solo 1.000 R$ in tasca e qualche vestito: “Non avevo una professione definita. Cominciai a seguire le prime clienti in casa ” ha raccontato. Da allora, tuttavia, ne ha fatta di strada: tra errori e successi, la parrucchiera ha praticamente imparato da sola tutto quello che sa. Successivamente, alcuni laboratori di alta formazione l’hanno aiutata a migliorarsi, fino a spingerla, nel lontano 2013, a documentare i suoi lavori anche sui social.



È la storia di un successo sostenuto dal popolo del web, come già nei casi di Chiara Ferragni o dell’Estetista Cinica, visto che Gue Oliveira ha costruito un vero e proprio impero: oltre a dirigere diversi saloni nel suo Paese d’Origine, ha lanciato una linea di prodotti per capelli e tiene corsi e seminari in tutto il mondo. Ha inoltre presentato il reality HairStyle: The Talent Show Brazil.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Gue Oliveira

Gue Oliveira ha conquistato il popolo del web non solo per l’incredibile talento, ma anche per la grande sensibilità ed empatia che dimostra di volta in volta con i suoi clienti. Spesso, infatti, nei filmati vengono raccontate anche le storie di vita delle persone che decidono di affidarsi alle sue sapienti mani: “All’improvviso la mia carriera è decollata e ho potuto collegare storie emozionanti attraverso il mio lavoro. Mi piace ascoltarle, e ho capito che ogni giorno si possono trasmettere grandi storie e messaggi anche cambiando i capelli” ha spiegato lei in un’intervista a Metropoles.



Sarebbe proprio questo il segreto del successo incredibile raccolto sui social: “I motivi del successo vanno ben oltre la trasformazione. Tutti si connettono con le storie, con le persone. Oggi ricevo messaggi da tutti gli stati e città, persone che vogliono condividere la propria vita e cambiare anche la propria autostima”. Poco si sa, invece, della vita privata di Gue Oliveira: al momento la sua partner sarebbe la psicoterapeuta Dani Xavier.