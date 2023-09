Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Gara di eleganza al CNMI Sustainable Fashion Awards 2023: vince Elodie

Elodie oltre che essere una eccellente cantante è un’icona di stile in continua evoluzione. Ogni suo cambiamento di look è un evento che fa parlare e questa volta non fa eccezione. Con l’uscita del suo nuovo singolo “A fari spenti”, Elodie non ha solo stupito con la sua musica, ma ha anche rivelato un nuovo taglio di capelli che è destinato a diventare il must-have dell’autunno-inverno 23-24.

Elodie sfoggia un nuovo taglio di capelli

Il video di “A fari spenti” ci ha regalato una nuova Elodie che ha deciso di abbracciare un look completamente diverso. Il suo nuovo e temporaneo taglio di capelli super scalato ha catturato immediatamente l’attenzione. Questo taglio è una vera dichiarazione di stile, un mix di influenze che evocano le teste punk ma anche gli scalati tipici anni 2000, creando un’estetica unica e avvincente.

Il punto di partenza di questo look è una frangia lunga e sfilata, in perfetta sintonia con le tendenze del momento. Da qui, il taglio si sviluppa con una lunghezza media che è stata estremamente assottigliata sia in orizzontale che in verticale nella parte frontale. Questo approccio crea movimento e volume alla radice dei capelli, mentre le punte rimangono più sottili, creando un look stratificato e dinamico.

Ciò che rende questo taglio ancora più interessante è il ritorno al colore scuro totale, simile al colore naturale di Elodie. Questo colore contribuisce a dare un senso di leggerezza e libertà al look. Il risultato finale è una chioma stratificata e rock che trasmette maturità e consapevolezza.

Nuovo look, nuovo album: una carriera in evoluzione

Elodie si fece conoscere grazie al programma di Amici di Maria De Filippi, dove si classificò seconda, ma il successo vero e proprio arrivò grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano, Tutta colpa mia. Da li in poi è storia.

Elodie è nota anche per il suo spirito camaleontico e la sua voglia di sperimentare con nuovi look. Nei giorni precedenti al suo nuovo taglio, aveva già stupito tutti con una serie di cambiamenti drastici e improvvisi. Prima lo chignon elegante da ballerina ai CNMI Sustainable Awards, poi la chioma lunghissima con onde da spiaggia, condivisa su Instagram per promuovere il suo ultimo singolo, “A fari spenti.”

Facendo qualche passo indietro ricordiamo che Elodie negli anni è passata da tagli corti, cortissimi biondi platino o rosa shockinng a chiome bionde ondulate da sirena. Ecco che un anno fa la canate saliva sul palco sulle note della nuova hit “Tribale”, sfoggiando un look ispirato agli anni 2000, tra treccine e bikini spaziale in bella vista.

E invece qualche mese prima, con l’uscita degli ultimi due singoli Vertigine e Bagno a mezzanotte, la cantante romana aveva deciso di presentarsi al pubblico con un nuova acconciatura, scegliendo le extension per una chioma bionda lunghissima e liscia.

Questo taglio è per tutti?

Il nuovo taglio di Elodie è audace e affascinante, ma non è adatto a tutti. Se avete capelli ricci o molto ricci, questo potrebbe non essere il taglio giusto per voi, poiché richiede un notevole sforzo di styling e potrebbe compromettere la definizione naturale dei vostri ricci. D’altra parte, se avete capelli mossi e preferite non sfoltirli troppo, potete comunque adattare il taglio per evitarne forme indesiderate.

Se invece avete i capelli lisci o amate tenerli flat, come fa Elodie stessa, questo taglio potrebbe essere perfetto per voi. Si adatta particolarmente bene a chi ha i capelli naturalmente lisci, donando quel dinamismo tanto cercato. Anche delle frangette corte e i bob cut, alla Audrey Hepburn, sono state e saranno una tendenza per diverse stagioni. Ora, stanno prendendo una svolta più piumata e disordinata, come si è visto su Grace Elizabeth da Alberta Ferretti.

Le ultime passerelle, come per esempio quella di Roberto Cavalli, ci hanno anche insegnato come un capello “rilassato”, semplice con qualche onda naturale diviso da una riga in mezzo o di lato possa essere cool in questo momento.