Tagli di tendenza per l’autunno 2023, il tuo nuovo look è fra questi

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Le nuove tendenze capelli A/I 2023-24

Con la nuova stagione alle porte viene voglia di “darci un taglio”, sperimentare qualche nuovo hairlook e iniziare con nuova energia. Da sempre step rinvigorente per la salute della chioma, tagliare qualche centimetro o più dopo le vacanze estive è sempre un’ottima idea, per eliminare secchezze, capelli aridi e sfoggiare un nuovo stile.

Le tendenze capelli autunno-inverno 2023 non lasciano dubbi: spazio ai volumi – soprattutto per i capelli medi – che riscoprono il fascino dei bob cut in stile supermodella, mentre per chi ama i capelli corti spazio anche al “Pixie Cut” che anche per la nuova stagione torna di tendenza, riscoprendo il fascino retrò degli anni ’50 e ’60 senza però dimenticare anche i nuovi stili ed evocando con il nuovissimo “Boyband Cut” le inspo anni ’90 per un hairlook unisex e fluid.

Non esistono poi lunghezze standard, i capelli lunghi sono morbidi, voluminosi e caratterizzati da scalature invisibili, che donano carattere al taglio. Ogni hairlook è caratterizzato da unico, mettendo in risalto texture e corposità differenti, per esaltare il fascino di ogni chioma.

Tendenze capelli medi A/I 2023: tutti i tipi di caschetto

È certamente il taglio medio a caschetto il trend della stagione anche per l’autunno-inverno 2023-24, che viene declinato in infinite tessiture e scalature. Si parte dal nuovo “Shaggy Bob” un caschetto medio lungo che prende ispirazione dai morbidi tagli Shag e si mixa al più classico Lob (ovvero il caschetto lungo). Il risultato è un hairlook leggero e scalato, con volume alle radici, movimento da metà lunghezza e punte dritte.

Spazio anche al “Supermodel Bob” un caschetto medio che prende ispirazione dai tagli statement delle top model anni ’90 rievocandone i volumi e la tessitura morbida tipici degli hairlook che resero celebre Cindy Crawford.

A dettare la tendenza: Zendaya, Hailey Bieber e Danielle Campbell, le prime a provare e sfoggiare sui social questo look. Il taglio è una evoluzione del classico “Flob”: il caschetto caschetto capovolto più lungo davanti e corto dietro ed è caratterizzato da un volume estremo soprattutto nella parte superiore del look. Il segreto di questo taglio medio? Eseguire il cut senza riga, permettendo così al look di essere molto leggero e voluminoso nella parte superiore.

Rappresentazione di quelle che saranno le tendenze della stagione anche per il 2024 è il “Textured Bob” è un caschetto medio perfetto da essere sfoggiato mosso e che viene eseguito con scalature precise e ben studiate, per esaltare in modo naturale il volume e lo spessore dei capelli. Lo styling è quindi texturizzato, verticale e leggermente spettinato.

Infine, non mancano anche per questa stagione A/I 2023-24 i caschetti alla francese. Il “Mini Blunt Bob” è infatti un classico taglio blunt ma in versione petite, caratterizzato da volumi importanti sulle radici e una lunghezza mini che sfiora appena la mandibola. Assolutamente sublime!

“Shaggy Bob”, il caschetto medio con scalature morbide

“Supermodel Bob”, volumi anni’90

“Textured Bob”, il nuovo caschetto mosso

“Mini Blunt Bob”, il caschetto mini alla francese

Tagli capelli lunghi, le ispirazioni A/I 2023-24

I tagli capelli lunghi, per la stagione autunno-inverno 2023/24 riscoprono invece il fascino retrò, rievocando lo stile degli anni 70 e 80. Come? Con scalature morbide ed ampie, che valorizzano il naturale movimento dei capelli e incorniciano il viso anche grazie al ritorno della frangia a tendina. Must-have della scorsa e della prossima stagione. Parola d’ordine in questo caso è dunque volume, per esaltare la naturale tessitura dei capelli e conferire movimento, senza però rischiare di svuotare la chioma.

L’esempio perfetto di questa tendenza sono gli “Internal Layers” un metodo di taglio americano con scalature invisibili particolarmente consigliato alle appassionate delle chiome XXL che non vogliono rinunciare alle lunghezze estreme ma desiderano aumentare il volume. Al loro fianco, ma con un allure decisamente più 80’s c’è il nuovo “Barbarella Hairstyle” un hairlook che guarda all’iconico film e lo rinterpreta in chiave moderna. Il look è dunque morbido, sensuale e con frangia a tendina piena e curved. Non mancano poi le interpretazioni più moderne e tra i tagli di tendenza capelli lunghi troviamo l’ “Hush Cut” una versione 2.0 del taglio mullet che prende ispirazione anche dagli “Octopus Hair”e che è caratterizzato da lunghezze sleek che arrivano alla vita e ciuffi frontali morbidi che donano armonia all’intero look.

I capelli lunghi esprimono poi tutto il loro potenziale per le tendenze capelli A/I 2023-24 con le asciugature che anche in questo caso prendono ispirazione dai decenni passati. Per chi ama lo styling mosso e rilassato bisogna puntare sulle asciugature a onde, destrutturate e morbide, come appena alzate dal letto. Non mancano il blowout voluminosi e che si ispirano agli anni ’90 ed infine per chi ama un look più ricercato spazio anche alle vibes anni 40, con hairlook strutturati e decisamente da diva.

“Internal Layers”, scalature invisibili per capelli lunghi

“Barbarella Hairstyle”, in stile anni 80

“Hush Cut” la versione XXL del mullet

Capelli corti A/I 2023-24: i nuovi look short

Must delle tendenze è il “Pixie Cut” che per l’autunno-inverno 23/24 si riscopre nella sua veste più classica, quella sfoggiata la prima volta da Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane nel 1953. L’hairlook dal sapore classico è caratterizzato da una tessitura extra corta, con tempie e retro perfettamente definiti e lunghezze superiori texturizzate. A dare carattere all’hairlook è la micro frangia che dona struttura e volume all’intero taglio.

Sguardo al passato anche con il “Bond Pixie Cut” una nuova interpretazione del taglio classico che però ha un sapore decisamente anni ’60, rievocando le atmosfere delle bond girl, da Mia Farrow a Halle Berry. La tessitura in questo caso si allunga leggermente, sfoderando una texture leggermente mossa che dona modernità all’intero look.

Infine, sempre in ambito pixie ma dal sapore androgino e alla garçonnière troviamo anche il “Boyband haircut” un taglio di capelli corto che si ispira ai look degli anni ’90 ma può essere sfoggiato sia al maschile che al femminile. Il risultato è un look unisex, con nuca rasata e lunghezze superiori che ricadono delicatamente sul viso, in una moderna reinterpretazione del più celebre “Bowl Cut”.

“Pixie Cut”, il taglio corto più celebre di sempre

“Bond Pixie Cut”, dal sapore anni ’60