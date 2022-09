Capelli lunghi, le tendenze da sfoggiare per l’autunno-inverno 22/23

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Alcune delle tendenze per i capelli lunghi autunno-inverno 22/23

Tornate dalle vacanze spesso viene voglia di cambiare look, ma per coloro che non vogliono abbandonare la loro lunga chioma alla Raperonzolo serve non solo una remise en forme per allontanare secchezza e aridità e dare nuovamente ai capelli un aspetto morbido e luminoso ma anche qualche piccola variazione di stile, per aggiungere un po’ di brio al nuovo look.

Di ispirazione classica, questo inverno le chiome XXL emaneranno la loro più naturale ed intima bellezza grazie a styling semplici, immediati e dal sapore fresco. Grande ritorno che si noterà nei prossimi mesi è quello dei capelli lisci, che ritrovano il loro posto d’onore all’interno dell’Olimpo degli hairstyle più amati di sempre. E così, tra onde leggere e maxi volumi anni ’70, la prossima stagione avrà come focus la personalità di ognuno. Permettendo di spaziare e sperimentare.

Chi ama le chiome lunghe difficilmente è disposto a tagliarle, quindi spazio agli styling con acconciature, frange, schiariture sperimentali e piccole aggiunte al look.

Tendenze tagli capelli lunghi A/I 2022-23

Occhi puntati sulla prossima stagione delle FW Fashion Week 22/23 che inizierà con Parigi il 26 settembre. È li infatti che si inizieranno davvero a scoprire quelle che saranno le prossime tendenze, tra celebrity sul red carpet e modelle in passerella.

Quello che però già sappiamo è che quest’anno le tendenze tagli capelli lunghi narrano storie di naturalezza e semplicità, accantonando di tutti gli styling elaborati visti durante gli ultimi anni e tornando alle origini. Less is More oggi e per sempre.

Vedremo dunque tagli classici dal sapore retrò, scriminature centrali, onde botticelliane e lucentezza. Tantissima lucentezza. Senza dimenticare però frange e ciuffi, che ritornano con i primi freddi ad adornare le chiome.

Saranno quindi gli styling a farla da padrona questo AI 2022/23, dal wet look (che ha spopolato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia) agli accessori per capelli, che tornano ad impreziosire le chiome, giusto in vista dei climi più freddi.

Frangia spezzata, ideale per i capelli lunghi

Tornano le frange per l’autunno-inverno 2022 e 2023. Resta tra i trend indiscussi la frangia a tendina, amatissima e d’ispirazione anni 70 che regala ai tagli capelli lunghi un aspetto ricercato e dal sapore retrò.

Al suo fianco, per la prossima stagione però troveremo una novità: la frangia spezzata – una sorta di simil ciuffo e che copre un lato del viso. Ideale per chi porta i capelli lisci (in modo naturale) questo hairlook è sconsigliato a chi ha un viso particolarmente lungo o affusolato perché ne andrebbe ad accentuare la forma.

Indicata invece per i visi tondi e per chi vuole andare ad allungarlo otticamente, dandogli un aspetto più magro, la “swept bangs” recupera l’estetica degli Emo dei primi anni 2000 e la rende glamour.

Mermaid hair: il trend dei capelli a sirena

Non solo una tendenza da sfoggiare al mare durante le feste sulla spiaggia. I “Marmaid Hair” o “Botticelli Hair” – come si vogliano chiamare – portano con sé durante tutto l’anno le vibes estive e restano tra i trend indiscussi nell’ambito degli styling capelli lunghi. Il motivo è semplice: esaltano la naturale luminosità dei capelli e conferiscono immediatamente un aspetto ricercato e glamour anche al beauty look più semplice.

Realizzarli anche a casa poi è davvero semplicissimo: basta infatti creare due o più trecce (in caso si desiderasse un look più definito) sui capelli umidi e andare a dormire. Al risveglio basterà sciogliere gli intrecci, aprire delicatamente con le dita i capelli e nebulizzare uno spray fissante per ottenere un look da vera sirena.

Per un look più veloce e definito invece si possono utilizzare le piastre cilindriche a due o tre onde, create appositamente per ottenere questo hairlook, che da Chiara Ferragni a Sadie Sink (l’amatissima Max di Stranger Things) sta facendo impazzire il web, e non solo.

Butterfly hair, per capelli lunghi anni ’70

Tendenza lanciata dalla hairstylist di Los Angeles, Sunnie Brook, il “Butterfly Haircut” o taglio di capelli “a farfalla” è l’ideale per chi vuole aggiungere volume extra alle lunghezze.

L’ispirazione viene direttamente dagli anni Settanta con Farrah Fawcett e il suo iconico taglio di capelli, molto amato all’epoca e che ha trovato nuovamente il consenso delle celebrity, come ad esempio Lily Collins che ne ha fatto il suo taglio statement.

Stratificato e carico di volume questo taglio, che frontalmente potrebbe sembrare quasi un long bob ma con ciuffi molto ampi che contornano il viso, nasconde in realtà delle lunghezze estremamente scalate, che si sviluppano nella parte posteriore dell’hairlook e aggiungono quel fascino retrò estremamente ricercato nella prossima stagione.

Particolarmente consigliato per tutti coloro che hanno i capelli fini – perché conferisce maggior volume all’intera chioma – é da evitare per coloro che hanno già i capelli molto folti perché potrebbe appesantire il viso. Per quanto riguardo lo styling invece, questo haircut si presta perfettamente sia a look mossi che lisci.

Infie, a differenza di altri tagli di capelli lunghi, che quando sono molto scalatati possono risultare estremamente difficili da acconciare, il “Butterfly Haircut” permette infinite variazioni di stile: dagli chignon spettinati alle code romantiche e boho.

Riga centrale e capelli lisci, il ritorno dal look Ninetees

Grande ritorno per la prossima stagione saranno i capelli lisci. L’ispirazione è quella dei “liquid” e “glass” hair, luminosi e morbidi ma in questo caso non caratterizzati dall’effetto “spaghetto” come durante gli anni Duemila, ma con uno styling decisamente più naturale e meno artefatto.

Come durate gli anni ’90 – che oggi sono la decade più guardata per recuperare nelle tendenze beauty e hair – in un’operazione nostalgia che non da cenni di finire, ai capelli lisci si affianca un grande classico del mondo hairstyle, ovvero la scriminatura centrale.

Semplice ma assolutamente d’effetto, la riga in mezzo divide i capelli in due metà esatte, concentrando l’attenzione solo ed esclusivamente sul viso e permettendo ai capelli di creare una sorta di cornice. Per questo motivo, un’altra tendenza capelli lunghi che sicuramente vedremo spopolare nei prossimi mesi è quella legata alle nuove tecniche di schiaritura, più morbide e studiate per creare degli effetti di luce nella parte frontale del taglio.

Non resta altro che prenotare dal parrucchiere!