Elodie stravolge il suo look: il biondo di tendenza che tutte vorremmo

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Elodie ci ha abituato negli anni a cambiamenti di look radicale, che hanno sempre esaltato la sua personalità. Dai tagli cortissimi ma iper femminili, alle chiome lunghissime e voluminose, la cantante dalla voce piena e sensuale ci ha stupito ancora una volta con una nuova trasformazione, che ha lasciato a bocca aperta anche i suoi fan.

Elodie, il nuovo look: il biondo di tendenza

Negli ultimi anni Elodie ci ha sorpreso con cambi di look estremi, passando dai tagli corti e femminili a chiome lunghissime e ondulate, treccine e carré selvaggi. Anche questa volta la bellissima cantante non ha deluso le aspettative e sul suo profilo Instagram ufficiale ha mostrato la sua trasformazione – l’ennesima – anche questa volta gradita dai fan.

Elodie non ha mai avuto paura di cambiare e stravolgere il suo look: lo ha sempre fatto con disinvoltura, senza snaturare la sua personalità, presentandosi in modo sempre diverso e restando allo stesso tempo fedele a sé stessa.

Con l’uscita degli ultimi due singoli Vertigine e Bagno a mezzanotte, la cantante romana aveva deciso di presentarsi al pubblico con un nuova acconciatura, scegliendo le extension per una chioma lunghissima e liscia. Poi su Instagram aveva sfoggiato delle treccine nere, che ha abbandonato adesso a favore di un altro sorprendente look.

Questa volta ha optato per uno splendido castano chiaro, che sfuma verso le punte in un biondo dorato molto luminoso. Il colore di tendenza (e che tutte vorremmo avere) è stato ottenuto con un mix di toni caldi e freddi, per un castano naturale ma estremamente luminoso e cool, perfetto per la bella stagione ormai alle porte.

Elodie, il suo momento d’oro

Per la cantante romana è un momento ricco di soddisfazioni sul versante lavorativo: Elodie infatti, dopo il successo dei suoi ultimi pezzi e delle collaborazioni fruttuose con altri artisti (basti pensare alla hit La coda del diavolo con Rkomi, reduce da Sanremo), sarà tra i protagonisti del concerto di Radio Italia Live andrà in scena il 21 maggio e sarà anche l’occasione per celebrare i 40 anni dell’emittente radiofonica.

Le belle novità però non si limitano alla vita professionale, perché anche per quanto riguarda la sfera privata è un momento particolarmente felice per l’artista. Elodie infatti, stando a quanto riportano le pagine di cronaca rosa, sarebbe tornata insieme al suo ex, il rapper Marracash.

I due sono stati avvistati più volte insieme dai paparazzi, cosa che ha fatto pensare immediatamente a un ritorno di fiamma. È stato il giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo a lanciare lo scoop: sulle pagine di Oggi ha raccontato un retroscena sui loro rapporti, spiegando che Elodie e Marracash, nonostante la rottura risalente ormai a diversi mesi fa, sarebbero rimasti in ottimi rapporti, e nell’ultimo periodo starebbero anche “intensificando la loro frequentazione“.

Dopo le indiscrezioni di Dandolo, recentemente era arrivato anche il settimanale Chi a fornire ulteriori prove che la storia d’amore tra i due non fosse effettivamente conclusa. Il giornale di Alfonso Signorini ha infatti beccato il rapper mentre entrava ed usciva dalla casa milanese di Elodie: “Stessa casa, stesso amore”, ha riportato il magazine.