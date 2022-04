Radio Italia Live, da Elodie a Marracash quando e dove vedere il concerto in tv

Un concerto in piazza Duomo a Milano, con tanti big della musica, ma anche con quella voglia di tornare a vivere insieme gli spazi pubblici, di ricominciare a cantare e di riappropriarsi di quel senso di libertà che è mancato per due anni.

Radio Italia Live andrà in scena il 21 maggio e sarà anche l’occasione per celebrare i 40 anni dell’emittente radiofonica. L’evento si potrà seguire sia dal vivo che in televisione. Ricco l’elenco dei cantanti che salirano sul palco: da Elodie a Marracash, per una serata all’insegna della musica italiana.

Radio Italia Live, quando e dove vedere il concerto

Sono due anni che l’evento non si svolge a causa della pandemia che ha fermato tantissimi degli appuntamenti più amati. Ora però si torna in scena e la data da segnare in agenda è quella del 21 maggio quando si terrà il concerto gratuito. Appuntamento in piazza Duomo a Milano, per uno show che sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Un evento multimediale, perché oltre a essere in piazza e fruibile gratuitamente, si potrà seguire anche da casa attraverso diverse piattaforme. Ovviamente si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend e in streaming audio/video su radioitalia.it. Non mancherà anche una diretta attraverso le pagine social ufficiali di Radio Italia. L’evento sarà visibile in televisione su Sky Uno (canale 108) su Now e su Tv8 in chiaro per tutti.

Il concerto prenderà il via a partire dalle 20,30. Oltre a Luca e Paolo, ci saranno Manola Moslehi per il backstage e Daniela Cappelletti in piazza.

Radio Italia Live, i cantanti che si esibiranno sul palco

Ricchissimo il cast di cantanti che si esibiranno sul palco della serata con tre canzoni a testa. Lo show sarà dal vivo e ad accompagnarli ci sarà la Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Radio Italia Live – Il concerto vedrà salire sul palco 15 artisti: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Un’ottima occasione per gustarsi dal vivo alcuni dei brani più amati del momento e vedere gli artisti più amati. Tra questi anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Come da tradizione, poi, sarà Saturnino (il celebra bassista) a eseguire la siga iniziale.

Un ritorno alla normalità e allo spettacolo dal vivo che fa bene al comparto musicale ma anche al pubblico. Marco Violanti, editore e presidente di Radio Italia, ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Sarà un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast, la qualità e la popolarità degli artisti presenti. Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinara”.

Non resta che attendere, dunque, per poter vedere questo nutrito gruppo di artisti tra i più amati del panorama nazionale esibirsi dal vivo e in una piazza prestigiosa come quella del Duomo di Milano.