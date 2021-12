Uà, Alessandra Amoroso brilla: il minidress e il blazer di tendenza

Claudio Baglioni è tornato con l’ultima grande serata del suo show Uà – Uomo di varie età, nato e pensato per festeggiare la sua lunga carriera in compagnia di tantissimi artisti.

Un programma corale, con grandi nomi della musica italiana che hanno infiammato il palco insieme all’amatissimo cantautore. Tra questi Alessandra Amoroso, che ha letteralmente brillato al fianco di Baglioni, esibendosi con lui in un medley di brani natalizi, per una performance davvero magica.

Alessandra Amoroso, il minidress scintillante

Un’esibizione da favola quella di Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, che si sono esibiti con una carrellata di classici natalizi: Bianco Natale, Viene giù, Santa Claus arriva in città, sono solo alcuni dei brani intonati dai due artisti.

Per l’ultima puntata di Uà – Uomo di varie età la cantante ha scelto un look di super tendenza, scintillante e sensuale: la cantante ha sfoggiato un minidress nero con tocchi argento, con il quale ha incantato tutti.

Sopra l’abito corto ha indossato un blazer nero, grande must di stagione da copiare: a completare l’outfit dei sandali neri con fascette gioiello e dai tacchi vertiginosi. La Amoroso non ha rinunciato al suo caschetto liscissimo, il make up glitterato e intenso sugli occhi – perfetto per l’occasione – e un rossetto pescato, che non tiene alta l’attenzione sullo sguardo. Ai lobi poi dei grandi orecchini a cerchio, argentati come il resto dell’outfit: semplicemente perfetta.

Uà – Uomo di varie età, uno show da record

Scritto dallo stesso Claudio Baglioni e con la direzione artistica di Giuliano Peparini, Uà – Uomo di varie età ha dimostrato di essere uno show da record, che ha portato sul palco settanta protagonisti tra performer e musicisti, cinquanta artisti ospiti e duecento professionisti di produzione.

Il titolo dello show si ispira a quello del brano di Claudio Baglioni Uomo di varie età, tratto dall’album In questa storia che è la mia. Il cantautore, che ha alle spalle diverse esperienze di conduzione di programmi televisivi, pur rimanendo il protagonista della trasmissione, si è affiancato di grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della danza: in questo ultimo appuntamento si sono alternati sul palco artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Riccardo Cocciante, Fiorello, Serena Autieri e Eleonora Abbagnato, solo per citarne alcuni.

A metà strada tra intrattenimento e fiction, tra racconto e varietà, quello che ha portato in scena Claudio Baglioni è stato uno spettacolo che ha raccontato la sua lunga carriera, la sua vita, il suo percorso personale e artistico, attraverso molteplici forme di espressione.