Elodie, stupenda nella foto di compleanno su Instagram con Marracash

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Stupenda, in un mini dress nero e tacchi vertiginosi: Elodie ha pubblicato tre immagini su Instagram in occasione del suo compleanno, che la ritraggono insieme al compagno: il rapper e produttore discografico Marracash.

Nata il 3 maggio del 1990, la cantante festeggia 31 anni. E per lei è un periodo ricco di soddisfazioni: proprio negli ultimi giorni ha annunciato di essere diventata ambassador per l’Italia del marchio di gioielli Bulgari, ma negli ultimi mesi la sua carriera è stata costellata di tante soddisfazioni, arrivate non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sue numerose doti.

Sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo ha dato prova della sua bravura come artista e come co – conduttrice, Elodie è una straordinaria intrattenitrice, trasmette emozioni ed è una donna capace di essere una fonte di ispirazione per gli altri.

A questo si aggiunge la sua bellezza, che emerge anche dagli scatti pubblicati in occasione del suo compleanno: tre foto che la ritraggono insieme al compagno Marracash. Elodie per l’occasione indossa un bellissimo abito nero con le maniche a tre quarti e una scollatura profonda, accompagnato da sandali altissimi, mentre il rapper indossa un completo nero con la giacca impreziosita da bottoni dorati. Una coppia bellissima, di successo e anche molto legata. Non sono molti gli scatti che li ritraggono insieme, ma nei momenti importanti si sono supportati anche attraverso i social.

Ad esempio, proprio in occasione del Festival di Sanremo 2021, Marracash ha affidato a Twitter un pensiero per la compagna scrivendo: “Orgoglioso di te” e accompagnando il tutto con un cuore. Parole semplici ma piene di significato.

E la loro è davvero una bellissima relazione, vissuta – in gran parte – lontano dai social e nata ormai da diverso tempo. A quanto pare, infatti, a fare da scenario all’inizio della storia d’amore è stato il set di Margherita, brano dell’estate 2019, che fa parte del terzo album in studio della cantante: This is Elodie. Ora arriva questa serie di scatti bellissimi, e conditi anche con un pizzico di ironia, per celebrare il compleanno di Elodie, foto accompagnate da pochissime parole: “Tanti auguri a me” e un cuore. Tantissimi gli auguri da parte dei personaggi dello spettacolo, compreso il fidanzato che ha commentato con “Tanti auguri amore”, e dei fan che hanno voluto celebrare insieme alla cantante il suo compleanno.