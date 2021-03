Sanremo 2021, perché Marracash ha scritto a Elodie

editato in: da

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Elodie è stata la regina della seconda serata di Sanremo 2021. La giovane cantante è stata chiamata da Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival, per il ruolo di co – conduttrice e lei si è dimostrata non solo all’altezza della situazione, ma magnifica. A colpire i telespettatori non è stata solo la sua bravura sul palco in questo ruolo inedito, ma anche il grande talento che ha dimostrato. Non da ultima la bellezza: ogni uscita di Elodie ha infiammato i social e con ragione perché sul palco del Festival si è dimostrata splendida in ogni outfit scelto.

Tantissimi i commenti sui social, tra questi non poteva mancare il messaggio scritto per lei dal compagno Marracash che ha affidato a Twitter il suo pensiero taggandola. Il rapper ha scritto: “Orgoglioso di te” accompagnato da un cuore. Poche semplici parole ma che racchiudono tutto.

E i commenti degli utenti sotto il cinguettio su Twitter non si sono fatti attendere: da elogi della coppia, fino a quelli che gli ricordano la fortuna di avere accanto Elodie.

Anche su Instagram il rapper ha condiviso alcune Stories che mostrano Elodie durante la serata, accompagnando le immagini con un semplice cuoricino.

Tanto orgoglio e vicinanza, dunque, per la compagna che sta vivendo un momento bellissimo e ricco di soddisfazioni della sua vita professionale. La coppia sta insieme dal 2019, da quando hanno collaborato alla realizzazione del brano Margherita. E a quanto pare a fare da scenografia all’inizio della loro relazione era stato proprio il set di questo lavoro insieme. Una storia che hanno cercato di tenere lontano dai riflettori, pur condividendo nel tempo qualche romantico scatto sui social.

Entrambi di successo, bellissimi e pronti a supportarsi nei momenti importanti. E questo lo è sicuramente per Elodie con il ruolo inedito (e che le è calzato a pennello) sul palco dell’Ariston. Questa è stata la sua terza volta alla kermesse: e se in questa occasione è stata un’ottima co – conduttrice , le altre due sue presenze al Festival l’hanno vista come concorrente. La prima volta nel 2017 con la canzone Tutta colpa mia, con cui si è classificata in ottava posizione. Poi è tornata a Sanremo nel 2020 con il brano Andromeda che le è valso il settimo posto.