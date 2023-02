Amadeus fa il colpaccio: gli ospiti della finale di “Sanremo 2023”

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Ennesimo colpaccio per Amadeus, che ha annunciato al Tg1 gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo. Spettatori e addetti ai lavori non aspettavano altro che un grande nome dello spettacolo internazionale, che alla fine è arrivato: la kermesse musicale si chiuderà con i Depeche Mode.

La band di Dave Gahan e Martin Gore salirà di nuovo sul palco dell’Ariston, in una delle prime esibizioni dopo la prematura scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio.

I Depeche Mode ospiti della serata finale del Festival

Un annuncio in grande stile per Amadeus, che non poteva che approfittare del Tg1 per dare una notizia così importante: i Depeche Mode saranno gli ospiti della finale del Festival di Sanremo, che andrà in onda il prossimo 11 febbraio.

“Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo – ha detto Amadeus – e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”.

Alla fine il nome del superospite internazionale è arrivato: da giorni si parlava di un importante personaggio che avrebbe calcato il palco dell’Ariston, mistero alimentato anche dal grande amico Fiorello, che a Viva Rai 2 si era lasciato sfuggire qualche indizio (donna, americana e di origini italiane) che ora sappiamo essere stato solo un depistaggio.

Amadeus avrebbe dovuto svelare il superospite in un collegamento con Domenica In lo scorso 29 gennaio, ma in quell’occasione non c’è stato nessun annuncio ufficiale. Il conduttore aveva infatti semplicemente ricordato uno degli ospiti della finale, Gino Paoli, lasciando a bocca asciutta Mara Venier e il pubblico del suo show.

Ma ancora una volta il direttore artistico della kermesse ha saputo sorprenderci con un colpo da maestro: in un solo giorno ha annunciato il comico Angelo Duro, ospite della seconda serata, e i superospiti più attesi, quelli della finale.

Adesso resta da capire se Amadeus avrà altre cartucce da sparare prima dell’inizio del Festival: si tratterà degli ultimi ospiti internazionali o riserva ancora qualche sorpresa?

I Depeche Mode tornano a Sanremo

I Depeche Mode torneranno sul palco dell’Ariston, questa volta senza Andy “Fletch” Fletcher, scomparso a 60 anni lo scorso maggio. Il gruppo inglese è quasi “di casa” a Sanremo: era già stato ospite al Festival nel 1986, nei giorni in cui pubblicava Stripped, primo estratto dall’album Black Celebration, poi nel 1989 con Everything Counts e infine nel 1990 con Enjoy the Silence, uno dei loro brani più amati.

Un gradito ritorno per la band, che ha annunciato per la primavera del 2023 l’uscita del nuovo album Memento Mori, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia – aveva sottolineato Gore nelle scorse settimane – e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato”. Dave Gahan ha aggiunto: “Fletch avrebbe amato questo album”. E chissà che l’esibizione a Sanremo non riservi anche un omaggio al loro compagno d’avventure.