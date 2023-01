“Domenica In”, Amadeus annuncia due nuovi super ospiti. È mistero su Fiorello

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

In collegamento in diretta dal Teatro Ariston, Amadeus ha lanciato un nuovo annuncio, intervistato a distanza di Domenica In. Al Tg1 ha rivelato due nuovi super ospiti del suo Festival di Sanremo.

Prima di parlare della nuova edizione, però, c’è stata un’analisi delle varie kermesse musicali che hanno visto Amadeus come direttore artistico e conduttore, con uno sguardo particolare all’edizione dei Måneskin, come l’ha definita lui, dinanzi a un teatro totalmente vuoto, purtroppo, a causa del Covid-19.

Il Sanremo di Amadeus

Amadeus si è detto enormemente emozionato all’idea di far ascoltare le canzoni in gara nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Mara Venier ha mostrato al noto presentatore alcune immagini degli ultimi anni a Sanremo, il che lo ha molto emozionato.

Seduto in prima fila in un Ariston vuoto, com’era nel 2020, ha raccontato il momento in cui ha scoperto che sarebbe stato il presentatore della principale manifestazione musicale in Italia: “Era agosto ed ero in vacanza in Spagna, a Madrid. Avevo staccato il cellulare perché per le emergenze c’era quello di Giovanna. Il mio era in albergo. A un certo punto lei si ritrova 30-40 messaggi. Tutti mi cercavano ma non ho minimamente pensato a Sanremo. La mia testa è andata a qualcosa di negativo, magari mi hanno cacciato, ho pensato. Quando poi me lo hanno detto, ero in costume in un laghetto in una barchetta. Ho dovuto fare un collegamento in diretta col Tg1, inquadrandomi solo in parte”.

Parlando di sé, ha spiegato quella che può essere definita la sua arma segreta, il fatto di riuscire a gestire tutti gli impegni lavorativi senza ansia. Quello che il suo impiego gli trasmette è entusiasmo. Forse per questo motivo ha saputo gestire tante edizioni con grande efficacia.

Ha svelato, inoltre, d’aver ricevuto un consiglio prezioso da Pippo Baudo, che gli ha detto di dover seguire tutto, lasciando la sua impronta su ogni scelta, anche minima. Il momento più delicato, ha raccontato, è decisamente quello della scelta dei brani in gara: “Vivo con le cuffiette, ascoltando le canzoni continuamente prima di sceglierle. Quest’anno ne ho scelte 28 tra 500 giunte. Tra i giovani, invece, abbiamo superato i 1200 brani. Le ascolto in ogni luogo ed è qualcosa che non condivido con nessuno. Sono scelte sofferte e indecise fino all’ultimo secondo, magari con cambiamenti anche 5 minuti prima dell’annuncio”.

Gino Paoli e Peppino di Capri a Sanremo: chi sarà la super ospite

Durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In, Amadeus ha videochiamato Fiorello che, come al solito, ha generato il caos tra un rimprovero e l’altro della conduttrice e del direttore artistico, senza però svelare ulteriori dettagli sul tanto atteso super ospite, ma rivelando che sabato sera, durante la finale di Sanremo, ci sarà Gino Paoli.

“Ho voluto omaggiare i grandi cantanti della musica italiana, che sono ancora con noi. Perché doverli solo ricordare. Abbiamo dei cantanti meravigliosi e amati, che hanno il diritto d’essere su questo palco”.

Amadeus ha poi svelato che nella serata di giovedì ci sarà anche Peppino di Capri, per omaggiare la grande musica italiana e un artista che vanta ben 15 Festival.

Per il momento i fan del Festival dovranno “accontentarsi” di questo, dal momento che non vi sono conferme sul grande nome internazionale anticipato da Fiorello giorni fa: “Una donna di fama internazionale e di origine italiana, che non è Lady Gaga”.

Amadeus ha preferito non esporsi troppo in tal senso, precisando come non sia ancora qualcosa di concreto: “Non si può ancora dire, ma è una cosa molto bella e importante”. Il totonomi continua.