Sanremo 2023, perché Beppe Vessicchio non sarà presente all’Ariston

Se si pensa a Sanremo la mente corre subito alle certezze che il Festival della canzone italiana porta con sé: l’Ariston, i fiori, le canzoni. Ma anche i personaggi che fanno parte della storia della kermesse e uno di questi è senza dubbio Beppe Vessicchio. Ventisei presenze e quattro vittorie come direttore d’orchestra, il musicista e arrangiatore ha comunicato che quest’anno non sarà a Sanremo 2023. Un’assenza che nessuno si aspettava, ma che a quanto pare verrà colmata da un suo nuovo progetto.

Sanremo 2023 perché non ci sarà Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2023, a comunicarlo è stato lui stesso in un’intervista a La Stampa in cui ha spiegato: “Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole – ha detto al giornale –. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”.

Un’assenza inaspettata perché Vessicchio è come se fosse parte stessa dell’evento e ovviamente sui social si parla già del fatto che non ci sarà e la sensazione, per chi segue la kermesse canora, è un po’ quella che sia venuta a mancare un’istituzione.

“Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato – ha detto il direttore d’orchestra – . L’anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato. L’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause”.

Una lunga carriera, che lo ha fatto apprezzare dal pubblico, tanto che la sua assenza si sentirà. Del resto è un’istituzione: basti ricordare che è stato al Festival 26 volte, dirigendo quattro volte canzoni vincitrici.

Beppe Vessicchio, perché lo sentiremo comunque parlare di Sanremo 2023

Ma lo sentiremo comunque parlare di Sanremo 2023 perché Beppe Vessicchio si occuperà di un podcast in cui intervisterà i cantanti in gara. Non una presenza sul palco, quindi, ma comunque il maestro avrà a che fare con la kermesse.

Il podcast si chiama Italians do Hits Better di Amazon Music. “Mi è sembrata una cosa interessante – ha spiegato dando qualche indicazione su come sarà strutturato –. I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio che sarà disponibile su Amazon Music”.

Sicuramente si sentirà la sua assenza, e farà quanto meno strano non vedere Amadeus, Gianni Morandi o una delle co-conduttrici annunciarlo alla direzione dell’orchestra. E ovviamente sui social molti utenti hanno fatto sentire la propria voce, e la propria delusione, dopo la notizia della sua assenza.

Intanto il programma di Sanremo 2023 si sta delineando: Amadeus sta facendo tantissimi annunci per svelare prima chi lo affiancherà sul palco (Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini) e poi i super ospiti delle serate, come i Maneskin che proprio sul palco della kermesse hanno mosso un importante e decisivo passo per raggiungere il succeso che hanno oggi.