Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia e cosa fa

Peppe Vessicchio aveva tre grandi amori: la musica, la moglie Enrica e la figlia Alessia, di cui era orgoglioso. Per lui lei era la sua "nota più bella"

IPA Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia

Un Maestro della musica italiana ci ha lasciati: Peppe Vessicchio è morto sabato 8 novembre, a Roma, a 69 anni. Ma non lascia solo un affezionato pubblico e appassionati telespettatori, lascia gli amici e i colleghi di una vita e i due suoi amori più grandi: la moglie Enrica Mormile e la figlia, Alessia. Nonostante il successo, apprezzato e amato nel mondo musicale e televisivo (e social), il direttore d’orchestra ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata. Quel che è certo è che amava moltissimo la propria figlia, tanto da definirla la sua “nota più bella”. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Alessia Vessicchio

La privacy è stata da sempre cara a Peppe Vessicchio, che ha tenuto la sua famiglia sempre attentamente lontana dai riflettori. Si sa, questo sì, che il direttore d’orchestra ha avuto una figlia, Alessia, dal matrimonio, lungo e felice, con Enrica Mormile. E anche lei ha sicuramente ereditato la discrezione dai genitori, poiché non si sa quasi nulla di cosa faccia lavorativamente parlando o sulla sua vita privata.

Ci sono però felicità difficili da tenere segrete. Persino Peppe Vessicchio, nella sua riservatezza, non è riuscito a nascondere la gioia di essere diventato nonno e poi bisnonno. “C’è Alessia che ci ha regalato una splendida nipote. Diventare nonno è una cosa particolarissima. Auguro tutti di arrivarci. È una seconda maternità”. La nipote, Teresa, è diventata poi madre di due bambine: “Diventare bisnonno è stata un’ulteriore gioia”, aveva raccontato.

