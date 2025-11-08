Enrica Mormile, chi è la moglie di Peppe Vessicchio

Enrica Mormile è la moglie di Peppe Vessicchio: i due, sposati dal 1989, hanno anche avuto una figlia e tre nipotine

Getty Images Chi è la moglie di Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio, tra i direttori d’orchestra più amati e conosciuti d’Italia, si è spento a 69 anni a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Al suo fianco fino all’ultimo respiro, la moglie Enrica Mormile, con cui era sposato dal lontano 1989. Una storia d’amore intensa, che i due protagonisti hanno sempre vissuto lontano dai riflettori.

Chi è Enrica Mormile, la moglie di Peppe Vessicchio

Enrica Mormile è la moglie di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d’orchestra scomparso a Roma a 69 anni. Discreta e riservata, la donna lo aveva sempre sostenuto nel suo percorso professionale, iniziato a Napoli quando entrambi erano ancora giovanissimi: il primo fatidico incontro, infatti, risale al 1977.

IPA

Non si conoscono molti dettagli sulla vita di Enrica: come Peppe, anche lei avrebbe origini campane, e come il marito sarebbe una grande appassionata di musica. Il suo interesse principale resta comunque la scrittura: la Mormile ha infatti pubblicato ben due romanzi. Il primo, uscito nel 2019, è intitolato Il viale dei cancelli; il secondo, che risale al 2022, si intitola invece Una vita nascosta.

La storia d’amore tra Enrica e Peppe

Peppe Vessicchio ha parlato in pochissime occasioni della moglie Enrica, preferendo tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Tuttavia, in un’intervista a Verissimo, ha raccontato come avvenne il primo incontro con la donna della sua vita: “All’epoca ero considerato un hippie ma non lo ero. Tutti abbiamo tentato di cambiare le cose che potevamo cambiare. Mia moglie la conobbi proprio suonando la chitarra, con il brano You have got a friend”, spiegò.

Una canzone che sembra aver portato fortuna, visto che nel 1989, dopo 12 anni di fidanzamento, arrivò il fatidico sì. La coppia ha avuto anche una figlia, Alessia, che ha reso Peppe ed Enrica nonni delle piccole Teresa, Alice e Caterina. In merito al suo matrimonio, durato quasi 40 anni, sempre a Verissimo il direttore d’orchestra raccontò: “Io e mia moglie ci manchiamo anche se sappiamo di essere sempre vicini”.

Chi era Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato

Peppe Vessicchio, nato a Napoli il 17 marzo 1956, è stato un compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore tra i più amati e riconoscibili del panorama italiano. Noto per la sua grande sensibilità musicale e la capacità di unire tradizione e innovazione, ha collaborato nel corso della sua carriera con i più grandi nomi italiani e internazionali, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni.

Celebri anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, kermesse che ha vinto per quattro volte come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (‘Sentimento’); nel 2003 con Alexia (‘Per dire di no’); nel 2010 con Valerio Scanu (‘Per tutte le volte che’); nel 2011 con Roberto Vecchioni (‘Chiamami ancora amore’).

Vessicchio ha inoltre diretto al Cremlino un omaggio a John Lennon, ha guidato il progetto Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, e ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore musicale ed insegnante di musica nel talent Amici di Maria De Filippi. A marzo 2026 avrebbe dovuto debuttare in tour teatrale con Ron, Ecco che incontro l’anima, per la loro prima collaborazione dal vivo.

