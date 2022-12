FantaSanremo 2023, è già mania: il regolamento

Fonte: IPA FantaSanremo regolamento

È già tempo di parlare del FantaSanremo 2023, anche se mancano ancora un po’ di mesi alla più importante kermesse canora italiana, condotta ancora una volta da Amadeus. Appuntamento fissato per martedì 7 febbraio 2023, con Sanremo che proporrà la sua spettacolare finale sabato 11 febbraio.

I primi passi sono stati compiuti, dall’annuncio dei partecipanti alla rivelazione dei titoli dei brani che canteranno sul palco, fino ai nomi dei giovani talenti che si uniranno ai Big. L’”hype“ non manca di certo e lo dimostra il fatto che si stia già diffondendo la febbre del gioco online legato al Festival.

FantaSanremo 2023 iscrizioni aperte

Martedì 27 febbraio sono state aperte le iscrizioni per il FantaSanremo 2023, con migliaia di squadre già create. Superata rapidamente quota 40mila, come annunciato da Giacomo Piccinini, tra i creatori del gioco: “Un risultato che va oltre ogni aspettativa”.

Un fenomeno cresciuto in maniera esponenziale, senza dubbio. Basti pensare al fatto che nel 2021 gli iscritti erano “appena” 50mila in totale. A distanza di un anno la cifra è aumentata in maniera incredibile, toccando quota 500mila iscritti al primo giorno del Festival di Sanremo.

A farsi prendere dalla febbre del gioco non sono stati soltanto gli spettatori, ma anche gli artisti in gara. Dalle frasi pronunciate in diretta sul palco, ai post e le storie sui social. Piccole sfide per far guadagnare punti ai propri sostenitori. Considerando come anche stavolta i Big in gara si stiano prestando a tutto ciò, viene da pensare che il record del 2022 sarà battuto agevolmente.

Un esempio è quello di Tananai, che ha mostrato in una storia d’essere ben aggiornato sul tema. Giorgia ha invece festeggiato la scoperta di valere “tanti baudi”. Per capire di cosa si tratti, però, occorre leggere il regolamento che riportiamo di seguito, in breve.

FantaSanremo 2023 regolamento

Perché cambiare ciò che ha funzionato così bene? Dev’essere stato questo il ragionamento dei creatori del FantaSanremo, e come dare loro torto. È stato un po’ anche il discorso interno alla Rai, che ha rivoluto fortemente Amadeus alla guida. Il regolamento è stato confermato in toto e offre a ogni singolo giocatore un totale di 100 Baudi.

Con questo termine, è facile da intuire, si fa riferimento alla moneta virtuale utilizzata per comporre la propria squadra. Come non omaggiare Pippo Baudo in un gioco dedicato a Sanremo. Occorre scegliere cinque cantanti in gara a proprio piacimento, nominando uno di questi il proprio capitano.

La composizione iniziale può essere effettuata senza pensarci troppo su, considerando come ogni squadra possa essere modificata a piacimenti fino al 6 febbraio 2023, ovvero il giorno prima dell’inizio del Festival.

In tanti stanno sottolineando nelle storie di non fare altro che cambiare i propri cinque nomi, a seconda di quanto gli artisti in gara si dimostrino coinvolti dal gioco. Ovvio che ciò aumenti le chance di ottenere bonus, che è il vero scopo di questo pazzo torneo.

Ogni giocatore otterrà o perderà punti a seconda del comportamento dei cantanti sul palco dell’Ariston. Il posizionamento in classifica finale prevede un range dai 100 punti del primo ai -20 del penultimo. Chi arriverà 28esimo, invece, farà conquistare ben 50 punti. Vi sono poi dei punti extra per i posizionamenti di serata in serata.

Bonus previsti per i vari premi della critica e poi tutti gli altri, decisamente più fantasiosi:

Tananai si classifica Ultimo: 100

31 punti in serata per gli Articolo 31: 31

Cosplay dei Maneskin: 20

Batti cinque con Morandi: 10

Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio: 25

Mic drop: 20

Artista dignitosamente brillo, euforico o allegro: 20

Stage diving: 50

Guardando ai malus, invece: