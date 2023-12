‘Stefano De Martino furioso’ dopo l’intervista di Belen: l’indiscrezione

Il conduttore patenopeo non avrebbe digerito le dichirazioni della sua ex, che lo avrebbero riportato al centro del gossip

Nuovo colpo di scena nell’intricata telenovelas De Martino/Belen. Nell’intervista rilasciata a ‘Domenica In’ la showgirl argentina aveva dipinto un ritratto tutt’altro che lusinghiero dell’ex marito, che si era tuttavia limitato ad un discreto ‘no comment’ nello studio di Fabio Fazio. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, la reazione del conduttore partenopeo alle accuse della sua sarebbe stata molto diversa: secondo alcune fonti, infatti, Stefano sarebbe andato ‘su tutte le furie’.

L’intervista di Belen a ‘Domenica In’

Due linee di condotta diametralmente opposte: Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno affrontato in modo diverso la recente separazione. La showgirl argentina, ospite a ‘Domenica In’ due settimane fa, ha raccontato senza troppi giri di parole il difficile momento vissuto dopo l’addio all’ex marito: Belen ha parlato apertamente dei frequenti tradimenti di Stefano e anche dei problemi di saluti seguiti alla grande delusione. Parole molto forti, che hanno scosso l’opinione pubblica come una vera e propria tempesta mediatica. Dichiarazioni a cui, il diretto interessato, ha tuttavia risposto in modo inaspettato.

Fonte: Ansa

Invitato nello studio di Fabio Fazio, l’ex ballerino ha scelto di non replicare alle accuse dell’ex compagna, limitandosi a spiegare che ” Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla pubblica la mia, perché Belen è la madre di mio figlio”. Una reazione pacata e discreta che tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbe autentica al 100%.

La vera reazione di Stefano De Martino

A lanciare benzina sul fuoco è il magazine ‘Dagospia’, che rivela un inedito retroscena: dopo aver ascoltato le parole di Belen Rodriguez, Stefano De Martino sarebbe andato su tutte le furie. Il giornalista Giuseppe Candela avrebbe infatti raccolto la testimonianza di persone molto vicine al conduttore, spiegando: “De Martino era furioso dopo Domenica In. Proprio ora che si stava allontanando dal gossip”. Stefano non ha infatti mai nascosto l’intenzione di costruire una solida reputazione come conduttore e showman, impresa in cui la cronaca rosa lo avrebbe in un certo senso ostacolato.

Ulteriori ombre vengono lanciate sulla condotta di Mara Venier, definita ‘troppo morbida’: la conduttrice, sempre secondo Candela, avrebbe potuto infierire per estorcere a Belen i nomi di alcune delle amanti dell’ex marito, ma ha scelto di mantenere una linea poco incisiva. L’obiettivo sarebbe stato quello di tutelare in parte l’immagine di De Martino, che attualmente lavora in Rai: “Mara Venier non ha chiesto, per esempio, a Belen Rodriguez dello scoop di Dagospia sul flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi (…) proprio mentre i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta”. Insomma, nonostante l’immagine di Stefano sia inevitabilmente stata ‘macchiata’ dall’intervista a ‘Domenica In’, la situazione si sarebbe potuta rivelare ben peggiore.

Stefano e Belen: la situazione attuale

Nella ormai famosa intervista dalla Venier, Belen ha parlato anche del suo amore per Elio Lorenzoni, con cui si mostra spesso anche sui social: i due fanno ormai coppia fissa, e pare ci siano anche progetti importanti in cantiere. Per quanto riguarda Stefano, invece: ormai la sua strada e quella della sua ex sembrano definitivamente separate. Anche per il modo in cui hanno scelto di proseguire le rispettive carriere.