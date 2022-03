GF Vip, l’uscita di scena di Soleil e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il momento decisivo del GF Vip 6 è stato certamente quello del 7 marzo, con l’uscita di due protagoniste assolute di questa edizione, che tutti credevano si sarebbero contese la finale: Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Vediamo cosa è accaduto nella Casa e chi è il terzo finalista scelto dal pubblico durante l’ultima puntata.

Soleil Sorge abbandona la casa: il televoto decisivo

In tantissimi lo speravano, e Alfonso Signorini non se lo sarebbe mai aspettato: durante il televoto flash per decidere il terzo finalista, Soleil Sorge è stata definitivamente eliminata dalla casa del GF Vip, lasciando tutti senza parole.

Soleil Sorge, con la sua chimica artistica con Alex Belli, le sue crociate contro le altre protagoniste femminili di questa edizione, e quel fare di chi crede sempre di avere ragione, ha certamente diviso il pubblico, facendo sempre parlare di lei.

E così i social si sono animati dopo la sua eliminazione contro Davide Silvestri, terzo finalista ufficiale. Il pubblico ha deciso, e si è vendicato, e questa volta l’opinionista Sonia Bruganelli non ha potuto fare nulla per salvarla. Prima di andar via l’influencer ha ricevuto una lettera proprio da Alex, che l’ha accusata di essere gelosa del suo rapporto con Delia, pur dichiarandosi dispiaciuto della fine del loro rapporto.

Anche Miriana Trevisan abbandona la casa

Prima ancora di Soleil, il televoto ha mandato a casa Miriana Trevisan, favorita alla vittoria specie dopo i suoi scontri con la terribile e implacabile Katia Ricciarelli. Ad aspettare Miriana fuori dalla casa suo figlio, accompagnato dal papà Pago. Miriana ha perso al televoto contro Davide e Jessica.

Jessica e Barù sempre più vicini?

Tra Jessica Selassié e Barù c’è qualcosa di concreto, o il bel nobile la sta prendendo in giro? Lei chiarisce che oltre a qualche abbraccio tra loro non c’è stato nulla, e lui, con il suo solito fare sornione, afferma che preferirebbe conoscerla meglio una volta usciti dalla casa. Sarà vero?

Intanto un’altra Selassié, Lulù, è in rotta totale con Davide Silvestri. I due non riescono proprio ad andare d’accordo, e continuano ad accusarsi a vicenda di non essere limpidi nel gioco. L’ex attore accusa la Principessa di non saper accettare le critiche, mentre lei lo accusa di non esporsi mai nelle discussioni che avvengono in casa. Insomma, i due finalisti non riescono a far pace.

Le nomination di questa settimana

Ormai siamo agli sgoccioli, la finale è vicina, e i televoti sono sempre più ardui. Questa settimana ci sono solo due inquilini a scontrarsi: Barù e Manila. Il primo arrivato in corsa, e ha conquistato il pubblico a casa, la seconda è nel programma dalla prima puntata. Dopo una partenza ottima, ha vissuto molti scivoloni, e rischia molto con questo televoto. Le nomination sono state segrete anche se ormai i Vipponi sanno bene da chi guardarsi le spalle. Oltre a Manila e Barù in nomination, nella casa ci sono ancora i tre finalisti (Delia, Lulù e Davide) e poi Giucas Casella, Jessica Selassié e Sophie Codegoni.