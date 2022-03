Verissimo di domenica, Silvia Toffanin ci ripensa

Silvia Toffanin ci ha ripensato: la conduttrice ha accettato la richiesta di Pier Silvio Berlusconi, quella di continuare ad andare in onda con Verissimo anche la domenica pomeriggio. Solo qualche giorno fa era infatti arrivata la conferma che l’avventura domenicale dello show si sarebbe conclusa, come previsto inizialmente da Mediaset, ma a sorpresa la Toffanin ha scelto di proseguire col suo amatissimo programma.

Verissimo di domenica, l’avventura di Silvia Toffanin continua

Silvia Toffanin ha scelto di proseguire la sua avventura con Verissimo anche la domenica. La decisione di Mediaset era già stata presa: il doppio appuntamento settimanale doveva essere trasmesso fino a metà marzo, in concomitanza con il pomeridiano di Amici.

Adesso che il talent show di Maria De Filippi si avvia alla fase del serale, verrà a mancare lo speciale della domenica pomeriggio, che precedeva proprio la trasmissione di Silvia Toffanin. La conduttrice teoricamente avrebbe dovuto far ritorno a un unico appuntamento settimanale, quello del sabato, ma nelle ultime ore ha cambiato idea.

Si vocifera che sia stato Pier Silvio in persona a convincerla: negli ultimi mesi del resto la Toffanin si è esposta di più, conducendo anche Striscia la Notizia per un’intera settimana e con ottimi risultati.

A comunicare il prolungamento della puntata domenicale di Verissimo, in onda alle 16, è stato lo stesso direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, tramite l’account Twitter Qui Mediaset: “Grazie Silvia Toffanin! Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta”.

Dopo il debutto lo scorso 19 settembre, il doppio appuntamento di Verissimo è stato ben accolto dal pubblico, riuscendo a proporre anche un’alternativa alla concorrenza valida nei contenuti. Lo spazio domenicale ha convinto l’azienda al punto da indurla a chiedere alla conduttrice – ormai uno dei volti di punta di Canale 5 – di prolungare questa avventura anche dopo la fine dello speciale della domenica, terminato la scorsa settimana.

Verissimo, cosa accadrà

Verissimo continuerà ad andare in onda anche la domenica, nonostante la mancanza del traino di Amici, che domenica 13 marzo andrà in onda per l’ultima volta con una puntata speciale, che racconterà il percorso dei ragazzi in questa lunga edizione.

Del resto il piano di Pier Silvio Berlusconi è chiaro: continuare a far concorrenza a Rai 1, con una valida alternativa a quella proposta dalla tv di stato. I dati hanno premiato la scelta dell’editore: gli ascolti sono stati ottimi fino a ora, ottenendo una media del 16,56% di share pari a 2.353.000 telespettatori.

C’è anche da dire che Pier Silvio ha voluto puntare molto sulle capacità della compagna, che ha sempre riconosciuto, fin da quando le ha consigliato di dedicarsi al giornalismo e alla conduzione (e che col tempo si è rivelata una scelta vincente). Stando a quanto dicono i rumors, la Toffanin potrebbe presto diventare la nuova erede di Maria De Filippi, anche se già è indubbiamente un volto di punta di Mediaset.

Nel frattempo non è ancora stato definito fino a quando si protrarranno le nuove puntate domenicali di Verissimo: pare che il programma, almeno nella sua versione festiva, potrebbe spingersi fino ad aprile.