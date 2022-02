Quando inizia il serale di Amici 2022 e chi sono i favoriti (secondo noi)

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Il serale di Amici è sempre più vicino: nella scuola di talenti di Maria De Filippi i professori ormai da settimane stanno selezionando i ragazzi più meritevoli da far accedere alla fase finale del programma, quella in cui si decreterà il vincitore dell’edizione 2022.

Tra pochi giorni conosceremo sicuramente tutti gli ammessi al serale, che andrà in onda – come di consueto in prima serata – a partire da sabato 19 marzo, quando termineranno le puntate di un altro degli show di maggior successo di Maria De Filippi, C’è Posta per Te.

Amici, quando inizia il serale

Il palinsesto del weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato: Amici sta infatti per arrivare alla fase finale, la più ambita dagli allievi della scuola e la più attesa dal pubblico, quella del serale.

L’inizio delle puntate in prima serata è prevista per sabato 19 marzo, quando si concluderanno gli appuntamenti con C’è Posta per Te. Ovviamente con la partenza del serale diremo addio allo speciale della domenica pomeriggio: l’ultima puntata è in programma domenica prossima, ovvero il 6 marzo, mentre il 13 marzo andrà in onda un appuntamento speciale che, come nelle edizioni precedenti, racconterà il percorso dei ragazzi che sono riusciti a conquistare la maglia dorata, che dà appunto l’accesso alla fase finale del programma.

Molto probabilmente le puntate del serale di Amici continueranno a essere registrate il giovedì pomeriggio presso gli studi Elios di Roma e mandate in onda il sabato sera dalle 21.35 in prima serata su Canale 5. Solo l’ultima puntata sarà trasmessa in diretta, per consentire al pubblico di votare il vincitore.

La finale di Amici probabilmente andrà in onda sabato 14 maggio, e la fase serale durerà circa un paio di mesi per un totale di 9 puntate. Se così fosse però l’ultima puntata potrebbe coincidere con la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino proprio in quei giorni. Non è escluso quindi che Maria De Filippi decida di spostare l’appuntamento in una serata diversa, evitando la concorrenza.

Amici, chi sono i possibili vincitori

La ventunesima edizione di Amici sta per volgere al termine, e sono già tanti i ragazzi che hanno ottenuto l’ambita maglia dorata, che dà l’accesso diretto alla finale. Al momento parteciperanno alla fase finale Sissi, Alex, Aisha e Albe per la categoria dei cantanti, Michele, Dario, Carola, John Erik e Serena per i ballerini.

Per tutti gli altri ragazzi la sfida è ancora aperta: saranno come sempre i professori a decidere chi avrà il diritto di partecipare al serale. Per quanto riguarda il possibile vincitore comincia a delinearsi un quadro abbastanza chiaro: i favoriti (almeno secondo noi) potrebbero essere Sissi e LDA, che sebbene non abbia ancora conquistato la maglia, ha conquistato il pubblico già dalle prime settimane all’interno della scuola.

Anche tra i ballerini potrebbe celarsi il vincitore: Dario è sempre stato particolarmente apprezzato dagli spettatori, così come Carola e soprattutto Serena, presa di mira fin dalle prime puntate da Alessandra Celentano. L’allieva di Raimondo Todaro infatti si è messa in gioco molto più di tanti altri allievi, dimostrando il suo talento e guadagnandosi il favore del pubblico.