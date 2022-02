FantaAmici, come funziona la novità del Serale 2022

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Vi siete appassionati al FantaSanremo con tutti i suoi tormentoni e pensate sia durato tropo poco? Nessun problema, il gioco che ha accompagnato l’ultima edizione del Festival a suon di “zia Mara” e “papalina” ha conquistato anche il serale di Amici 2022. In realtà FantaAmici, questo il nome scelto per l’occasione, non è una novità assoluta per il programma condotto da Maria De Filippi.

La sfida, come è successo anche per Sanremo, non è al suo debutto, ma è stata lanciata l’anno scorso senza avere la stessa risonanza che ha avuto negli ultimi giorni. Il meccanismo sembra essere lo stesso del FantaSanremo, ma c’è ancora un po’ di confusione sui social visto che il regolamento ufficiale uscirà il prossimo 20 febbraio.

Gli account social da seguire

Siete curiosi di saperne di più e non vedete l’ora di seguire gli account social giusti per iniziare a giocare? Aspettate un attimo! Ci sono tanti profili su Instagram e Twitter che potrebbero confondervi. Niente panico, però, ce ne sono due ufficiali a cui far riferimento: @fantaamiciserale su Instagram e @FantaAmici su Twitter. Potete fidarvi perché anche Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini li seguono e non ci sono più dubbi, tutto è pronto per pensare alla squadra che vi porterà alla vittoria. Tra l’altro c’è anche il sito del FantaAmici che invita a pazientare con due semplici parole: “Stiamo tornando”.

Come funziona FantaAmici

Ma come funziona di preciso? Anche se il regolamento uscirà tra qualche giorno, ci sono dei piccoli “spoiler”. Le somiglianze con il FantaSanremo sono tante, in particolare si potranno accumulare o perdere punti a seconda di quello che faranno allievi e professori che si avranno in squadra.

Qualche esempio? Le squadre sono formate da 5 alunni e 1 professore che potranno essere “acquistati” sfruttando la somma messa a disposizione dal gioco. Infatti, tutti i partecipanti avranno come tesoretto 1000 monete da spendere a piacimento per creare il team dei sogni.

Come è successo per la manifestazione canora, ci saranno dei bonus in base a quanto accadrà durante il Serale di Amici 2022. Quindi dovete essere pronti a tutto, magari a frasi sconclusionate che non sembrano avere senso o a gesti eclatanti. D’altronde chi ha giocato al FantaSanremo non dovrebbe stupirsi di nulla!

Ma se questo non vi sembra abbastanza, ci saranno anche dei minigiochi lanciati sui profili social ufficiali a cui potete partecipare, con l’obiettivo di accumulare sempre più punti. La partecipazione è completamente gratuita, come del resto lo è stata anche per il Festival di Sanremo.

Il Serale di Amici 2022 sempre più vicino

Intanto, il Serale di Amici 2022 sta entrando nel vivo. Gli insegnanti della scuola hanno iniziato a scegliere i nomi di chi farà parte di questa fase del programma. Sono già diversi, infatti, gli allievi che hanno ottenuto l’ambita maglia dorata che permette di partecipare alla fase finale di Amici: ben quattro, che non aspettano altro di conquistarsi l’ambita finalissima. Ora non avete più scuse, potete già farvi un’idea di chi avere in squadra e puntare alla vittoria finale.