Lorella Cuccarini, la felicità su Instagram per un emozionante riconoscimento

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

È stata una delle canzoni più amate e ballate di tanti anni fa, ma ora è tornata alla ribalta diventando uno dei brani in tendenza su Tik Tok. Stiamo parlando di La notte vola, singolo di Lorella Cuccarini pubblicato a gennaio del 1989 che ebbe un grande successo già all’epoca della sua uscita. Oggi è tornato ad essere un brano ascoltato, amato e ballato come dimostra il disco d’oro che ha ricevuto.

E Lorella Cuccarini ha raccontato la sua emozione per il prestigioso riconoscimento a tutti i follower su Instagram mostrandosi felice e grata per questo successo.

Lorella Cuccarini, il post su Instagram

Sorridente, con tra le mani la certificazione ufficiale del disco d’oro. Si è mostrata così la showgirl e insegnante di Amici sul suo seguitissimo profilo Instagram.

E la gioia è palpabile dalla foto che ha scelto di condividere, così come dalle parole utilizzate per raccontare questo importante traguardo per la sua carriera. Un successo, il suo, che va avanti ormai da decenni, ma che negli ultimi anni ha ritrovato nuovo vigore. Complice anche, probabilmente, il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi (prima di danza e ora di canto), che le ha permesso di conquistare anche il cuore del pubblico più giovane.

Lorella Cuccarini a corredo delle foto (una di lei e una della certificazione) ha voluto esprimere la propria felicità e gratitudine: “Ieri, ho ricevuto un bellissimo regalo: la Federazione Industria Musicale Italiana mi ha inviato la certificazione ufficiale del disco d’oro per La notte vola”, si legge nella didascalia.

Poi ha aggiunto: “Se mi avessero detto 30 anni fa che nel 2022 il pezzo sarebbe tornato al successo, grazie alle piattaforme digitali e a Tik Tok, avrei pensato ad uno scherzo. Grazie infinitamente a tutto il pubblico ed in particolare ai giovanissimi, che stanno segnando una nuova pagina della mia carriera”. Un pensiero poi è andato alla trasmissione che la vede impegnata nel ruolo di insegnante: “Ed ora, godiamoci lo speciale di Amici”.

Sotto il post non sono mancati i commenti di fan e colleghi del mondo dello spettacolo, che hanno voluto celebrare insieme a Lorella Cuccarini questo prezioso riconoscimento.

Lorella Cuccarini, la carriera

La carriera di Lorella Cuccarini è iniziata quando era giovanissima ed è stata un susseguirsi di successi, ottenuti con impegno e tanto talento. Al suo nome sono associate alcune delle trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana, ma non si è fermata a quello, dando prova di un talento artistico trasversale.

Dal debutto da giovanissima (a soli 12 anni), alla lunga gavetta come ballerina di fila in numerosi programmi. La svolta per lei è arrivata grazie a Pippo Baudo che l’ha voluta nel 1985 in Fantastico 6. Da lì la sua carriera è stata un crescendo: inarrestabile, ricca di successi e riconoscimenti. Tra i programmi a cui ha preso parte non si può dimenticare il Festival di Sanremo del 1993 con Pippo Baudo. E poi non sono mancate incursioni sui set: ha preso parte infatti ad alcune serie tv, ed è salita sui palchi dei teatri con i musical.

Una carriera lunga, in cui ha dato prova del suo talento su diversi fronti. E forse – come per tutti – anche nel suo percorso non sono mancate le delusioni, ma che sono state ripagate da nuovi successi. Traguardi importanti che ripagano dell’impegno che ha contraddistinto la lunga e ricca carriera trasversale. E ora è arrivato questo nuovo riconoscimento per un brano che ha davvero fatto ballare intere generazioni.