Vittoria di Savoia compie 18 anni: la dolce dedica di papà Emanuele Filiberto

Si dice che i papà abbiano un rapporto speciale con le proprie figlie, un legame impareggiabile e che dura per tutta la vita. Ed è il caso di Emanuele Filiberto di Savoia, papà fiero e orgoglioso della sua splendida Vittoria che il 28 dicembre ha raggiunto un traguardo importante. L’erede di Casa Savoia, infatti, è diventata maggiorenne e per festeggiare i suoi 18 anni il papà ha deciso di condividere una dolcissima dedica su Instagram.

Gli auguri di Emanuele Filiberto per la sua Vittoria

Vittoria, di nome e di fatto. Perché per Emanuele Filiberto questa splendida ragazza rappresenta tutto, l’incarnazione della speranza nonché colei che porterà alto negli anni a venire il nome di Casa Savoia, che di certo non ha avuto un destino “felice”.

Il 28 dicembre, però, è un giorno speciale e anche se ormai la monarchia resta un lontano sogno, c’è qualcosa di molto più importante per l’erede dei Savoia. La sua “bambina” ha compiuto 18 anni, un traguardo importante per qualsiasi ragazzo e ragazza e che rappresenta in qualche modo il passaggio all’età adulta.

Con qualche scatto tra passato e presente Emanuele Filiberto ha regalato ai suoi follower di Instagram un breve ma intenso viaggio nei ricordi. Immagini che ritraggono Vittoria da bambina e da grande, inseparabile dal papà che la adora più di ogni altra cosa al mondo.

“Possano tutti i tuoi sogni avverarsi e possa tu aver sempre il coraggio di seguirli”, ha scritto l’erede di Casa Savoia. Un augurio carico di amore, ciò che ogni papà si augura per i propri figli nella speranza che riescano a realizzarsi nella vita, raggiungendo la tanto anelata felicità.

Vittoria di Savoia, splendida Principessa influencer

E di sogni nel cassetto ne ha la bellissima Vittoria di Savoia. Anzi, a essere precisi il nome completo sarebbe Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia. Un nome articolato, com’è tradizione tra gli eredi delle più importanti famiglie nobiliari, per una giovane dal sangue blu e dalla personalità prorompente.

Vittoria è nata nel 2003 dall’amore tra Emanuele Filiberto di Savoia e la splendida Clotilde Courau, attrice dalla quale ha ereditato l’indiscutibile bellezza oltre alla grande passione per la moda e il fashion. E non è un caso che il volto del futuro di Casa Savoia sia diventata in breve tempo un’apprezzatissima e seguitissima influencer su Instagram, dove condivide con i suoi follower le sue passioni e i suoi sogni.

Principessa di Carignano, Marchesa d’Ivrea e Dama di Gran Croce, questi i titoli nobiliari di Vittoria. Ma più dei titoli a riempire la sua vita sono l’amore di una famiglia che la sostiene in tutto e per tutto, di un papà e una mamma che non hanno occhi che per lei e per la sorellina, Luisa. E a dimostrarlo è anche il gesto importante che Emanuele Filiberto ha compiuto appena qualche mese fa: per la sua Vittoria ha messo nero su bianco una decisione storica per Casa Savoia, modificando le regole di successione e aprendo per la prima volta alle donne.