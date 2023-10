Il matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau è spesso stato messo in discussione dalla stampa, ma non dai diretti interessati, che hanno sempre confermato il grande amore che li lega. Poi, però, alcuni scatti hanno mostrato l’erede Savoia baciare un’altra donna, la cantante Nadia Lanfranconi. Che ora ha confermato la relazione: “Siamo stati insieme per tre anni”.

Nadia Lanfranconi ed Emanuele Filiberto: la storia è durata tre anni

Il nome di Nadia Lanfranconi legato a quello di Emanuele Filiberto di Savoia ha suscitato parecchia curiosità, soprattutto dopo gli scatti pubblicati da Diva e Donna. Sorpresi a Los Angeles in atteggiamenti intimi, le foto hanno lasciato ben poco spazio ai dubbi. Così, si è ricominciato a parlare di una presunta crisi tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau.

La cantante Nadia Lanfranconi”Io ed Emanuele Filiberto siamo stati insieme tre anni”, ha rivelato la Lanfranconi. In realtà, Emanuele Filiberto aveva minimizzato, descrivendo come “vecchi” gli scatti condivisi dal giornale. Ai tempi, la cantante non aveva voluto rilasciare dichiarazioni. “Non so se riesco a parlarne adesso, è una situazione particolare. Ne devo parlare con lui”. Dunque, la storia ci sarebbe stata, e sarebbe anche durata a lungo: per ben tre anni.

La Lanfranconi, inoltre, si è anche sfogata con Diva e Donna: “Sono stanca di ricevere insulti via Internet: non sono una spacca famiglie. Credono che io abbia rotto un legame familiare o che sia stata “l’altra”, l’amante. Ecco, mettiamo in chiaro che io non sono mai stata con un uomo che non fosse già separato, nei fatti o legalmente, dalla moglie. (…) Sono stata in una relazione che è durata tre anni ed è stata una relazione alla luce del sole, nessuno mi ha mai nascosto né a Los Angeles, né nel Principato di Monaco e nemmeno in Italia, anche in occasioni affollate come alcuni concerti estivi”.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, la presunta crisi e il chiarimento

Non c’è mai stata una vera e propria crisi tra loro, almeno stando alle loro dichiarazioni pubbliche. Alti e bassi, come per tutte le coppie che stanno insieme da molto tempo. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Emanuele Filiberto ha rivelato: “Ci sono stati anche momenti difficili, in 20 anni di matrimonio è inevitabile, ma i momenti belli sono stati di più. Siamo arrivati oggi a una giusta maturità. Io ho fiducia in lei e lei ha fiducia in me”.

Per quanto riguarda, però, eventuali tradimenti, ha specificato che l’amore è più forte di una scappatella. Non a caso, durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani, ha voluto ulteriormente specificare proprio questo aspetto. “È un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra noi ed è andato oltre i tradimenti. Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo”.

Le parole di Clotilde Courau

“Siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti”. Quanto detto da Emanuele Filiberto di Savoia non è molto diverso dalle (rare) dichiarazioni di Clotilde Courau. “Amo tanto la metafora del costruire. L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le sofferenze”. La loro è sempre stata una favola “reale” italiana: gli alti e bassi, però, non li hanno mai davvero allontanati.

E cosa può l’amore, dopotutto, di fronte a una scappatella, anche se durata tre anni? Per alcuni molto, per altri troppo poco. Ma non entriamo nel merito della questione: non è compito nostro. Alla fine, se è vero che amor vincit omnia – l’amore trionfa su tutto – la coppia non ha mai scelto di dividersi. Ed è stata proprio la Courau a ricordarci che la vita non è una favola. Ma una lotta.