“Belve”, Emanuele Filiberto si confessa: dai tradimenti consentiti alla cocaina

Sempre interessanti le anticipazioni di Belve, oggi uno dei programmi di punta del nuovo corso Rai. Francesca Fagnani ha intervistato Emanuele Filiberto, che si è confessato durante il programma senza troppe riserve.

Ha rimosso il velo di silenzi posto sul suo matrimonio, chiarendo quello che è oggi l’accordo con sua moglie Clotilde Courau, per poi criticare una scelta di suo padre e svelare il suo passato fatto di eccessi e droghe.

Belve, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Belve promette di far discutere come la prima. Si è passati da Stefano De Martino, il rapporto con Belen e non solo, a Fabrizio Corona, fino ad arrivare alle profonde confessioni di Arisa riguardo se stessa.

Ora è tempo di Emanuele Filiberto, che ha voluto scusarsi per le leggi razziali, a nome della sua famiglia. Avrebbe preferito fosse stato fatto prima da suo padre, che ritiene abbia sbagliato in tal senso, per poi aggiungere: “Lui è stato educato ad avere un grandissimo rispetto per la sua famiglia e il suo casato. Ciò gli ha impedito di dire queste cose e ha sbagliato”.

Proprio parlando della sua famiglia, ha commentato il dizionario di capi di Stato omosessuali e bisessuali pubblicato tempo fa. Ciò lo ha portato a fare causa a un editore, che aveva descritto suo nonno Umberto II come omosessuale: “Una stupidaggine. Non si parla dei morti e non lo si fa per dire una stupidaggine. Dammi prove, no? Invece nulla. Mio nonno ha avuto una moglie e quattro figli”.

Tradimenti e droga

Guardando al passato del suo matrimonio con Clotilde Courau, Emanuele Filiberto ha riposto alla domanda che in tanti si sono posti in questi anni: sono ancora realmente marito e moglie? La loro unione è di certo al di fuori dei canonici standard e in precedenza lui l’ha tradita.

Ha parlato di multiple infedeltà, per le quali ci sono state delle spiegazioni e poi dei perdoni, anche se non subito. Francesca Fagnani, incuriosita dalla situazione, ha provato a indagare più a fondo. Gli ha quindi chiesto se il loro stile di vita contempli in qualche modo il tradimento: “È così. Ci sono un grandissimo amore e grandissimo rispetto tra noi. È andato oltre i tradimenti”.

Parlando di infedeltà, si è finiti a discutere del periodo ribelle di Emanuele Filiberto, che non nasconde il fatto d’aver assunto droghe. Collega il tutto all’essere chiuso e introverso, incapace di affrontare l’altor in maniera normale e sana.

“Questi paradisi artificiali ti aprivano e permettevano di mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai svelato. Ce ne sono state parecchie di droghe, ma all’epoca andava molto la cocaina, purtroppo”.

Forse si potrebbe inserire nella fase un po’ “folle” anche la partecipazione al Festival di Sanremo, per la quale però non si assume esattamente le responsabilità. Spiega infatti come il tutto fosse un’operazione di marketing della Rai: “Avevano chiesto loro la mia partecipazione, essendo un anno un po’ debole per loro. Serviva quel piccolo casino in più. Me lo hanno chiesto e mi è piaciuta l’idea”.