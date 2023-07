Emanuele Filiberto rompe il silenzio sulla crisi con Clotilde Courau

Emanuele Filiberto di Savoia ha scelto di rompere il silenzio sul presunto tradimento e sulla crisi con Clotilde Courau. Le foto in cui bacia Nadia Lanfranconi a Los Angeles non sono passate inosservate. Da qui è nata l’indiscrezione sulla fine del matrimonio, ma le cose sarebbero ben diverse rispetto a quando ipotizzato dalla stampa.

Emanuele Filiberto parla del tradimento e della presunta crisi con Clotilde Courau

A pubblicare le foto del bacio di Emanuele Filiberto con Nadia Lanfranconi è stato Diva e Donna. Nel giro di pochissimo tempo, si è dunque ritornati a discutere di una presunta crisi della coppia. Voci che – a dire il vero – si susseguono da tempo. Nonostante la grande riservatezza che ha sempre contraddistinto Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, abbiamo una risposta certa: le foto risalgono a più di un anno fa.

Durante un’intervista al settimanale Gente, Emanuele Filiberto ha messo un punto al gossip, chiarendo la situazione. “Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?”, un chiaro riferimento alla serie Il Principe, disponibile su Netflix.

Il commento di Nadia Lanfranconi su Emanuele Filiberto di Savoia

Naturalmente, le campane da sentire sono molte. Non c’è solo Emanuele Filiberto in questo triangolo, ma anche Clotilde e Nadia. A tal proposito, il settimanale ha contattato anche la Lanfranconi, la cui risposta è stata considerata “sibillina”. Nessuna smentita da parte della cantante (che ormai da tempo vive in America).

“Non so se riesco a parlarne adesso”, ha replicato al giornalista, che ha descritto il tono di voce come “titubante e gentile” al contempo. Poi, dopo una pausa, ha aggiunto: “È una situazione particolare. Ne devo parlare… con lui”. Due repliche, due modi differenti di vedere le cose? Questo è il grande interrogativo. E – dobbiamo dirlo – qualche punto oscuro, nonostante tutto, è rimasto.

Il silenzio di Clotilde Courau

Dall’altra parte, invece, nessun commento, nessuna risposta. L’attrice francese non è mai stata sotto le luci dei riflettori, o almeno: non ci si è mai messa volontariamente. Sempre riservata, mai fuori posto, in grado di reggere qualsiasi situazione senza incorrere nella minima gaffe. Di fronte al bacio in copertina di Emanuele Filiberto di Savoia e Nadia Lanfranconi, la Courau ha scelto di andare avanti per la sua strada. E, come avevamo detto, non conosciamo le dinamiche della coppia: un’indiscrezione rimane tale fino a che non trova conferma o smentita. A contare, alla fine, sono sempre i fatti.

Ben poche sono le interviste rilasciate dalla Courau: non ha mai amato esporsi più di tanto, scegliendo di proteggere il matrimonio, la famiglia e le figlie. Al settimanale Oggi, nel 2021, aveva detto sul suo legame con Emanuele Filiberto: “Siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. (…) Amo tanto la metafora del costruire. L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le sofferenze”. La “favola Reale”, dunque, continua. Pur con qualche ombra.