Kate Middleton inflessibile coi figli: George e Charlotte dietro al carro funebre della Regina

Kate Middleton e William hanno deciso che George (9 anni) e Charlotte (7 anni) non solo prendono parte ai funerali della bisnonna, la Regina Elisabetta, ma devono seguire a piedi anche il carro funebre. L’unico ad essere risparmiato è Louis, il terzogenito della coppia, considerato troppo piccolo (4 anni).

George e Charlotte costretti a partecipare al corteo funebre

In un primo momento George e Charlotte dovevano arrivare all’Abbazia di Westminster in auto, insieme a Kate Middleton e a Camilla. Ma il protocollo, in accordo coi Principi del Galles, è stato cambiato e i Royal baby devo camminare al fianco di mamma e papà dietro al feretro di Elisabetta II, percorrendo quindi tutto il tragitto davanti a milioni di persone. Una vera prova per i due bambini che non hanno nemmeno 10 anni. Come è noto William e Harry hanno vissuto un’esperienza simili e ne sono rimasti molto provati. Ma le circostante erano diverse, la morte tragica della madre, Lady Diana.

Fonte: Getty Images

Certamente, George e Charlotte sono abituati a stare davanti agli obiettivi e a mostrarsi di fronte alle folle, ma di solito è per circostante allegre, per eventi di festa, dalle partite di calcio agli spettacoli. Al massimo hanno partecipato alla processione per la messa di Natale. Ma si tratta di un funerale ed è l’estremo saluto a una persona a loro cara, la bisnonna, che chiamavano affettuosamente “Gan Gan”. Lo scorso anno avevano preso parte alle esequie del Principe Filippo, ma era stato risparmiato loro il corteo funebre.

Kate Middleton e William, scelta discutibile

La scelta di William e Kate di far camminare al loro fianco George e Charlotte dietro il carro funebre ha stupito molti, tanto che una fonte vicina alla coppia ha cercato di giustificare questa decisione. Riporta il Daily Mail: “Come genitori, ovviamente, hanno riflettuto a lungo e intensamente sul fatto che i loro figli dovessero accompagnarli. Certo che il piccolo Louis è troppo giovane, ma pensano che George e Charlotte siano all’altezza.”

Al ricevimento a Palazzo, Kate ha raccontato come i figli hanno affrontato questo lutto. George che ha 9 anni “si sta rendendo conto di quanto fosse importante la sua bisnonna e di quello che sta succedendo”. Ma Louis fa domande di questo tipo: “pensi che possiamo ancora giocare a questi giochi quando andremo a Balmoral, anche se lei non è più lì?”.

Funerali Regina, chi è già arrivato

Intanto nella Abbazia di Westminster stanno arrivando gli invitati. Tra questi anche Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate e i nonni di George, Charlotte e Louis e il figlio di Camilla, Tom Parker-Bowles. Tra i capi di Stato, hanno fatto il loro ingresso, Joe e Jill Biden ed Emmanuel e Brigitte Macron. A rappresentare l’Italia c’è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche la Famiglia Reale è giunta all’Abbazia dove Meghan Markle è entrata da sola, mentre Harry si è unito a suo padre Carlo e a suo fratello William.