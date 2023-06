Kate Middleton in Scozia per la seconda incoronazione di Carlo

Kate Middleton e il Principe William presenzieranno alla seconda incoronazione di Re Carlo in Scozia. Una conferma che in realtà non era così scontata dato che la cerimonia in programma a Edimburgo sarà decisamente meno sfarzosa di quella dello scorso 6 maggio. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal governo scozzese, che ha annunciato la presenza della coppia Reale in occasione di un evento così importante.

Kate e William in Scozia: pronti a presenziare alla seconda incoronazione di Carlo

È ufficiale: Kate Middleton e il Principe William saranno in Scozia il prossimo 5 luglio per presenziare alla seconda incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. Il governo scozzese ha annunciato che la cerimonia si svolgerà il 5 luglio durante la Settimana Reale di Edimburgo.

Sebbene i Sovrani siano già stati incoronati ufficialmente nell’Abbazia di Westminster lo scorso 6 maggio, la cerimonia di Edimburgo segnerà ufficialmente l’inizio del regno del nuovo monarca in Scozia. “Il Re sarà insignito degli Honours of Scotland nel corso di un servizio nazionale di ringraziamento presso la Cattedrale di St. Giles, dopo una processione lungo il Royal Mile”, si legge nel comunicato.

Ma il governo scozzese ha aggiunto che “anche le loro Altezze Reali, il Duca e la Duchessa di Rothesay, parteciperanno agli eventi“. Kate e William sono conosciuti come il Duca e la Duchessa di Rothesay in Scozia, titoli ereditati da Re Carlo e dalla Regina Camilla dopo la scomparsa della Regina Elisabetta a settembre.

La coppia reale detiene anche i titoli scozzesi di Conte e Contessa di Strathearn, che gli sono stati conferiti il giorno del loro matrimonio, ma adesso usano i titoli di rango superiore di Duca e Duchessa di Rothesay. Una conferma importante per la coppia reale, che presenzieranno all’importante cerimonia. Sebbene non sfarzosa come la prima, la loro presenza alla seconda incoronazione del Re dimostra l’importanza crescente del loro ruolo istituzionale all’interno della Famiglia Reale.

Cosa accadrà durante la seconda incoronazione

In occasione della celebrazione del 5 luglio, gli Honours of Scotland, conosciuti anche come i gioielli della Corona scozzese – che comprendono la Corona di Scozia, lo Scettro e la Spada di Stato – saranno scortati dal Castello di Edimburgo da un corteo popolare composto da cento rappresentanti provenienti da tutto il paese. Il corteo sarà scortato dal Royal Regiment of Scotland, dalla mascotte pony delle Shetland Corporal Cruachan IV e accompagnato dai musicisti cadetti della Combined Cadet Force Pipes and Drums.

Poi il corteo reale si sposterà dal Palazzo di Holyroodhouse alla Cattedrale di St. Giles e il pubblico potrà assistere alla processione lungo il Royal Mile. Al termine della funzione, il Castello di Edimburgo sparerà un colpo di cannone a 21 colpi, prima che il corteo reale torni al Palazzo di Holyroodhouse.

Harry e Meghan sempre più lontani dalla Famiglia Reale

Nel frattempo Harry e Meghan sono sempre più lontani dalle dinamiche della Famiglia Reale: Lady Markle è stata la grande assente dell’incoronazione del Re, che durante la cerimonia avrebbe persino lanciato dei segnali alla nuora con dei gesti che non sono passati certo inosservati.

E mentre le voci di un divorzio tra i due si fanno sempre più insistenti, la loro popolarità continua a crollare a picco, sia in Inghilterra che a Hollywood: Meghan starebbe pensando a una nuova carriera da super influencer per recuperare terreno e già si prospettano guadagni da capogiro.