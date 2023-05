Carlo e Camilla, ci sarà una seconda incoronazione: dove, quando e perché

Carlo e Camilla d’Inghilterra avranno una seconda cerimonia di incoronazione. No, non è uno scherzo, il Re e la Regina riceveranno tutti gli onori in una seconda occasione, ben diversa dalla prima, che possiamo pur sempre definire una incoronazione a tutti gli effetti. Il 6 maggio scorso la coppia reale ha assunto ufficialmente il ruolo di Sovrani davanti a milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo, ma questa volta si tratterà di un avvenimento in scala decisamente più ridotta.

Carlo e Camilla, quando e dove verranno incoronati una seconda volta

Carlo III e la Regina Camilla riceveranno gli onori di una seconda incoronazione, o quasi. I due sono attesi a Edimburgo, presso la cattedrale di St Giles, per ricevere i gioielli della Corona scozzese, come da tradizione. Seppure la cerimonia avrà una portata decisamente meno fastosa della vera e propria incoronazione del 6 maggio scorso, sono attese migliaia di persone sulle strade della capitale della Scozia, per attendere l’arrivo del Re e della Regina.

Un vero e proprio bagno di folla si prospetta per loro lungo il Royal Mile, il percorso che effettueranno, partendo dal Castello di Edimburgo per arrivare alla cattedrale di St Giles, e durante la quale gli Honours of Scotland, i gioielli della Corona scozzese, verranno scortati da un corteo popolare di cento rappresentanti provenienti da tutto il paese. Per ora la data di questo avvenimento è ancora top secret, ma qualche indiscrezione è già circolata.

La scorsa settimana, infatti, l’associazione governativa Historic Environment Scotland ha inviato un’e-mail a migliaia di suoi membri avvertendo che il Castello di Edimburgo sarà chiuso al pubblico il prossimo 5 luglio, a causa di “attività cerimoniali previste”. Non solo, ha anche avvertito che la Crown Room del castello, che normalmente ospita gli Honours of Scotland, con i gioielli reali più antichi del mondo, sarà chiusa dal 4 al 6 luglio.

A questo si aggiunge che, la scorsa settimana, Buckingham Palace ha rivelato che il Re dovrebbe essere a Edimburgo per ospitare una festa in giardino al Palazzo di Holyroodhouse, il 4 luglio. Insomma, unendo i puntini, sembra ovvio che la data della seconda incoronazione in Scozia sia quella di mercoledì 5 luglio 2023. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale, che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni, dato che la macchina organizzativa è già in moto.

Perché Carlo e Camilla vengono incoronati in Scozia

In quanto Re e Regina del Regno Unito, composto da Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia, Carlo e Camilla visiteranno tutti i paesi in questi mesi estivi, con la loro prima visita ufficiale, e dato che a Edimburgo sono custoditi gli Honours of Scotland, vige la tradizione di una seconda incoronazione. Infatti, questa collezione, include i gioelli della Corona più antichi al mondo, custoditi da generazioni e generazioni alla corte britannica.

Gli inestimabili onori della Scozia comprendono la corona, lo scettro e la spada di stato. La corona fu realizzata per Giacomo V, che la indossò per la prima volta all’incoronazione della regina Maria di Guisa nell’abbazia di Holyrood nel 1540. La corona ha più di 40 pietre preziose. Lo scettro, lungo circa 91 centimetri, e la spada di stato, che misura un metro e mezzo, sono ancora più antichi, ciascuno risalente al 1500 circa.