Kate Middleton, sussurri e carezze a William all’incoronazione: le foto private

Fonte: IPA Kate Middleton regale in blu per la seconda incoronazione di Carlo. Ma il look è riciclato

Kate Middleton rompe il protocollo durante la seconda incoronazione di Carlo e Camilla e posa la sua mano sulla schiena di William mentre gli sussurra nell’orecchio. Un gesto d’intimità che vuole chiudere con i pettegolezzi sui presunti tradimenti del Principe. Ma che forse potrebbero nascondere una strategia studiata a tavolino.

William e Kate in crisi?

Poiché ormai non c’è più nulla da dire su Harry e Meghan Markle, non fanno nemmeno più scandalo le loro rivelazioni più o meno vere sulla Famiglia Reale, i media si concentrano ora su William e Kate Middleton nel tentativo di trovare qualche scheletro nell’armadio che faccia notizia. E in effetti qualcosa hanno scovato, dalla presunta amante del Principe, Rose Hanbury, tornata a Buckingham Palace al suo primo amore mai veramente dimenticato Jecca Craig.

Davanti al susseguirsi dei rumors una crisi coniugale in atto dove lo scambio di battute su come si preparano dei dolcetti diventa un battibecco pubblico, Kate Middleton ha deciso di prendere in mano la situazione e mettere a tacere le voci con un gesto non da poco, soprattutto se si tiene conto del contesto in cui è stato fatto. Parliamo della seconda incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, avvenuta a Edimburgo il 5 luglio in occasione della quale sono stati consegnati loro i gioielli della Corona scozzese.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton rompe il protocollo alla seconda incoronazione di Carlo

Alla cerimonia ovviamente erano presenti anche William e Kate che in Scozia sono conosciuti con il titolo di Duca e la Duchessa di Rothesay. Per quanto fastoso sia stato l’evento, ovviamente nulla di paragonabile alla prima incoronazione dello scorso 6 maggio. A prova di ciò il look di Lady Middleton che non ha indossato la tiara sostituendola con un cappello di Philip Treacy blu cobalto che ha abbinato al suo cappotto, firmato Catherine Walker.

Ebbene, durante la funzione religiosa, la Principessa del Galles si è permessa di infrangere una delle regole più importanti del protocollo di Corte, quella di non compiere gesti di affetto e intimità in pubblico, nemmeno se sono rivolti al proprio marito o moglie. Così, se con Roger Federer si è attenuta al codice di comportamento, con William alla seconda incoronazione di Carlo ha infranto il protocollo.

Kate Middleton e la carezza in pubblico a William

Kate prima si è chinata a sussurrare nell’orecchio del marito e poi con la mano lo ha accarezzato sulla schiena. E tutto questo lo ha fatto nella cattedrale di Edimburgo.

Fonte: Getty Images

Sono molte le ragioni che possono aver spinto Kate a tale intimità, ma una su tutte è sembrata la più plausibile. La Principessa ha voluto fugare ogni dubbio su presunte tensioni col marito, mostrando pubblicamente il suo affetto e la sua devozione per Will.

D’altro canto, non possiamo dimenticare quanto accaduto nella Abbazia di Westminster nel 2019 tra Lady Middleton e Meghan Markle. All’epoca circolavano già le indiscrezioni sui contrasti tra le due cognate e il Palazzo pensò di metterli a tacere chiedendo loro di salutarsi con uno scambio di baci sulla guancia, gesto che di solito i membri della Famiglia Reale non fanno mai in pubblico.

Fonte: Getty Images

Allora potremmo pensare che dietro la carezza di Kate a William ci sia un’altra strategia di Buckingham Palace? Può essere, anche se a differenza che con Meg, Kate è apparsa molto più naturale e spontanea assieme al marito. Oltre al fatto che l’intimità dell’atteggiamento era reciproco e prolungato per tutto l’evento.

C’è infine un’altra possibilità, molto più pratica. A William si è incastrato qualcosa tra il mantello e l’uniforme e sua moglie lo ha semplicemente avvertito.