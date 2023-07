Kate Middleton abbandonata: l’incontro segreto di William con la ex Jecca Craig

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

La maledizione della Principessa del Galles colpisce ancora. William avrebbe incontrato segretamente la sua ex Jecca Craig, senza farsi problemi ad abbandonare la mogliettina. Da quando Kate Middleton ha ereditato il titolo di Diana, il suo matrimonio sembra infatti aver subito una battuta d’arresto. Esattamente come quasi quarant’anni fa accadde tra Carlo e Lady D. Potremmo dire che si tratta solo di coincidenze fortuite, ma la via che gli attuali Principi del Galles stanno prendendo appare piuttosto oscura.

Kate Middleton, l’incontro segreto tra William e Jecca Craig

Dopo le indiscrezioni emerse su Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley con cui di dice William abbia avuto una relazione amorosa dalla quale sarebbe addirittura nata una figlia, ora spunta il nome di Jecca Craig.

Di lei ci eravamo ormai dimenticati, ma è stata il primo grande amore del Principe. Lui non ne ha mai più parlato, perché sua moglie Kate sembrava averla sostituita senza rimpianti, a differenza di Chelsy Davy, l’indimenticata fidanzata di Harry. Ma evidentemente anche per William non è una storia morta e sepolta. Anzi alcune fonti anonime sostengono ci sia stato un incontro segreto tra lui e la sua ex, oggi diventata una donna famosa e importante.

Naturalmente queste indiscrezioni non sono state confermate né esistono prove di questo rendez-vous clandestino all’insaputa a quanto pare di Lady Middleton. Dunque, può essere che si tratti di voci fatte circolare dalle solite malelingue per mettere zizzania tra Will e Kate, troppo felici per fare notizia. Però una cosa pare sia vera, William non ha mai dimenticato il suo vero amore che per altro assomiglia molto all’attuale Principessa del Galles, capelli lunghi scuri, alta quanto basta, fisico longilineo.

Chi è Jecca Craig, il grande amore di William

Di quella relazione giovanile tra il Principe del Galles e Jecca Craig si sa davvero poco, tanto che non esistono nemmeno foto che li ritraggono insieme o se esistono sono tenute molto segrete. Dunque, quello che sappiamo è stato ricostruito negli anni, tra indiscrezioni e retroscena raccontai dai collaboratori domestici.

Siamo alla fine degli anni Novanta e William si è appena diplomato a Eton, dove probabilmente studierà suo figlio George. Decide di prendersi un periodo sabbatico prima di iniziare l’università di St. Andrews e va in Kenya dove a Lewa conosce Ian Craig che ha convertito il suo enorme ranch di 62mila acri in un parco per la salvaguardia dei rinoceronti. Durante il suo soggiorno nella proprietà conosce la figlia di Ian, Jecca, sua coetanea. Will s’innamora perdutamente di lei e comincia a frequentare ripetutamente il parco, a volte anche con suo fratello Harry.

Nel frattempo in Gran Bretagna trapela qualche indiscrezione della sua relazione con Jecca Craig, al secolo Jessica Craig. Pare che i due in Africa abbiano inscenato anche una sorta di cerimonia di fidanzamento. Poi William viene richiamato in patria, è tempo di iniziare l’università, mentre Buckingham Palace smentisce con calma ogni voce di un suoi coinvolgimento sentimentale in Kenya. La Regina lo blinda e fa un accordo coi giornalisti perché rispettino la sua privacy.

La lontananza e la nuova vita universitaria affievoliscono la passione per Jecca. Poi l’incontro con Kate Middleton sembra mettere definitivamente fine alla storia africana. Anche se per la festa dei suoi 21 anni organizzata al castello di Windsor, William invita oltre che la fidanzata Kate anche il suo primo amore Jecca che naturalmente accetta l’invito. Lady Middleton si sarà sentita molto offesa per come si è svolta quella serata. Pare infatti che William abbia passato molto più tempo con la Craig che con lei che però ha mantenuto un atteggiamento dignitoso senza fare scenate di gelosia. E quello che doveva essere è stato.

Anche se nel cuore di William c’è sempre stato un posto per Jecca tanto che nel 2008 ha dato forfait al matrimonio di suo cugino, Peter Phillips, il figlio della Principessa Anna, per andare in Kenya a quello Batian Craig, il fratello maggiore di Jecca.

Oggi la Craig è una nota ambientalista, è tra le cofondatrici di Panthera, la più grande organizzazione mondiale per preservare i gatti selvatici, e di Stop Ivory, la ONG che si occupa della salvaguardia degli elefanti. Nel 2016 ha sposato Jonathan Baillie della Zoological Society of London. Al suo matrimonio, celebrato in Kenya, era presente anche William. E la storia continua…