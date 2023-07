Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha fatto finta di niente quando Daniel Craig a Wimbledon non si alzato per salutarla ma è rimasto comodamente seduto al suo posto mentre la Principessa del Galles scambiava due parole con lui. Un errore imperdonabile anche per James Bond in persona. Le buone maniere valgono per tutti. A maggior ragione si deve prestare la massima attenzione quando si ha a che fare con una futura Regina. Ma d’altro canto non è la prima volta che l’attore si prende un po’ troppa libertà con la moglie di William.

Kate Middleton, la maleducazione di James Bond

L’increscioso episodio è presto narrato. Durante la finale di Wimbledon Kate Middleton si è fermata a scambiare due parole con Daniel Craig e sua moglie Rachel Weisz, anche loro nel Royal Box, ma nessuno dei due si è alzato per salutarla. La Principessa del Galles non si è scomposta ed è stata molto cordiale con loro. Ma l’atteggiamento piuttosto maleducato non è passato inosservato.

Infatti, Richard Eden, giornalista del Daily Mail, ha osservato sul suo profilo Instagram: “Daniel Craig e la moglie Rachel Weisz avrebbero dovuto alzarsi in piedi quando Kate si è avvicinata a loro nel palco reale domenica – in segno di rispetto se non di semplice buona educazione”. E ha postato una foto in cui Lady Middleton parla con Craig e consorte mentre loro restano seduti e impassibili. Anzi James Bond non si toglie nemmeno gli occhiali da sole. E per giunta nel stringere la mano della Principessa si prende troppa confidenza chiudendola con l’altra.

“Questa fotografia mi mette a disagio. Anche se Rachel Weisz e Daniel Craig non avevano lo spazio per inchinarsi, non avrebbero dovuto almeno alzarsi per salutare la Principessa del Galles?”, sottolinea l’esperto in questioni reali. E poi ha portato come esempio l’attore James Norton che nella stessa circostanza si è alzato in piedi per salutare Kate. Non tutti però si sono scandalizzati dell’atteggiamento di 007. Qualcuno infatti ha notato che poco prima anche William, il futuro Re d’Inghilterra, si era fermato a parlare con Craig che anche in quell’occasione non si è alzato dalla sedia, nemmeno quando il Principe gli ha presentato suo figlio George che per altro sembrava un po’ contrariato o forse solo un po’ intimidito.

Kate Middleton salva la situazione

Sta di fatto che Daniel Craig, che ha avuto modo di interfacciarsi anche con la Regina Elisabetta, ha da sempre un atteggiamento confidenziale coi Principi del Galles. Non sembra per niente intimorito o particolarmente riverente nei loro confronti, malgrado un giorno saliranno sul trono. Così alla prima londinese di No Time to Die si è persino lasciato andare complimentandosi con Kate per il suo fantastico abito da sera d’oro.

Dal canto loro, sia William che Lady Middleton non sono particolarmente sensibili a queste questioni di etichetta o perlomeno non lo danno a vedere. Molto più probabilmente hanno imparato la lezione da Elisabetta che era in grado di salvare la situazione quando regole di comportamento e protocollo venivano meno senza far sentire i suoi interlocutori inadatti.