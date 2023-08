Kate Middleton, la vendetta contro William con le amiche

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

La vendetta è un piatto che va servito freddo e senza troppo clamore. Lo sa bene anche Kate Middleton, che ha deciso di prendersi una rivincita sul marito William dopo che gli scatti in pista di quest’ultimo in un club di Londra hanno fatto il giro del web. E così la Principessa, in compagnia di alcuni amici, ha deciso di godersi un po’ di sano divertimento senza il suo consorte, facendo tuttavia attenzione a non lasciare prove fotografiche.

Kate Middleton, il rave con gli amici

Se qualche mese fa il principe William si era scatenato in pista con l’amico Guy Pelly al club Kolo di Londra, Kate Middleton ha deciso di trascorrere una giornata con gli amici ad un Festival musicale. Lo riporta il Daily Mail, non risparmiando dettagli sull’accaduto. Pare che la Principessa stesse cenando con i suoi vicini di casa nel Norfolk, il Marchese e la Marchesa di Cholmondeley, proprio negli stessi giorni in cui nella zona si svolgeva l’Houghton Festival.

“Dopo cena uno degli ospiti ha suggerito a Catherine di andare al Festival. Lei era un po’ nervosa, ma dopo aver discusso con gli uomini della sua security ha deciso di andare scortata. William non c’era” ha fatto sapere un insider al tabloid. Arrivata all’evento in incognito, la Middleton è riuscita a tenere lontani fotografi e curiosi, godendosi la musica e l’atmosfera del Festival. Da Kensington Palace non è arrivata nessun commento.

Considerato l’unico festival musicale di 24 ore in Gran Bretagna, l’Houghton Festival è nato da un’idea del DJ Craig Richards, che ha lanciato l’evento nel 2017. Più di 200 artisti si sono esibiti su ben 13 palchi da 10 al 13 Agosto scorso, con la musica che riecheggiava a tutte le ore. Più di 12,000 persone avrebbero preso parte all’evento.

La passione per il ballo della Principessa

Si trattava probabilmente del primo rave party a cui ha partecipato Kate Middleton, che non ha mai nascosto la sua passione per il ballo. Nel 2008 fu immortalata in un roller-disco con alcuni amici, ed anche nei suoi viaggi con William ha accennato in qualche occasione dei passi di danza tradizionali, come durante la cerimonia Vaiku Falekaupule sull’isola di Tuvalu, nel Sud del Pacifico.

In quanto a William, pare proprio che la famiglia Windsor abbia il ritmo nel sangue. Nel giorno del suo 41esimo compleanno, il Principe era stato filmato mentre si scatenava con una birra tra le mani in un club di Camden, a Londra. E lo stesso si può dire di suo fratello Harry, che prima di diventare il marito assennato e piuttosto calmo di Meghan Markle, non si era fatto mancare serate all’insegna della musica e del divertimento. La passione sarebbe stata ereditata da mamma Diana: tra i molti interessi della Principessa del Galles c’era anche quello per la danza classica, poi abbandondata per essere diventata ‘troppo alta’.

Anche dopo aver fatto il suo ingresso nella Royal Family Diana continuò a concedersi di tanto in tanto qualche passo di ballo. Il più noto? Senza alcun dubbio quello con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985.