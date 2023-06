Kate Middleton e William visitano la nuova scuola di George da 45mila sterline l’anno

Il Principe George sta crescendo ed è arrivato il momento di pensare alla sua istruzione superiore. Per questo, Kate Middleton e William si sono recati in visita a Eton, la nuova scuola da 45000 sterline all’anno, nella quale il primogenito dei Principi del Galles potrebbe iniziare a seguire le orme paterne. L’erede al Trono si è infatti formato qui, come suo fratello Harry, che ha anche raccontato i suoi anni al college nel chiacchieratissimo memoir Spare, pubblicato a gennaio 2023.

Kate Middleton, il futuro di George a Eton

Eton è un college ambitissimo quindi, chi decide di frequentarlo, deve certamente agire d’anticipo. È quello che hanno fatto i Principi del Galles, avvistati tra i vialetti del college insieme a un George interessatissimo e in pantaloncini corti. Il Principino, che ha 9 anni, è ancora troppo giovane per frequentare il college, al quale sarà ammesso all’età di 13 anni. È però il momento di iniziare a pensare ai corsi: l’istituto richiede infatti che i genitori manifestino il loro interesse con tre anni d’anticipo.

Attualmente, George frequenta la Lambrook School con i fratelli minori, Charlotte e Louis. Poco prima della scomparsa della Regina Elisabetta, la Famiglia si è trasferita da Kensington Palace ad Adelaide Cottage – che hanno finemente ristrutturato spendendo una fortuna – per stare più vicini alla scuola. L’intento di Kate Middleton e William era anche quello di provare a far crescere i loro figli in una situazione di normalità, senza che fossero assediati dai curiosi anche per una banale passeggiata in giardino.

Il Principe George sulle orme di papà William

Eton è una tradizione di famiglia. William e suo fratello Harry hanno frequentato questo college, fondato da Enrico VI nel 1440, che è poco distante dal Castello di Windsor. Durante gli anni che hanno dedicato agli studi, i due Principi erano soliti raggiungere la Regina per trascorrere del tempo con lei e per prendere un tè insieme. A differenza dei suoi figli, Re Carlo non ha frequentato Eton ma ha studiato a Gordonstoun a Moray, in Scozia, che però non gli piaceva per niente.

Secondo i migliori insider, pare che i Principi del Galles stessero valutando una destinazione alternativa per George. In particolare, sembra che avessero preso in considerazione Marlborough College, dove ha studiato Kate Middleton. La Party Pieces, fruttuosa azienda dei Middleton, ha infatti permesso ai tre fratelli di frequentare le migliori scuole. È proprio alla St. Andrew che ha conosciuto il Principe William ed è lì che si sono innamorati.

Eton non è però una scuola esclusiva per i futuri eredi al Trono. Sono infatti tanti i personaggi noti che l’hanno frequentata. Tra questi ricordiamo Boris Johnson, ex Primo Ministro Britannico, e il suo collega David Cameron. A questi si aggiungono Eddie Redmayne e Tom Hiddleston, oltre all’autore di James Bond, Ian Fleming.

Il Principe George è già consapevole del ruolo che gli spetta. Ha partecipato all’Incoronazione di suo nonno Carlo, in occasione della quale ha ricoperto il ruolo di paggio d’onore. Si è ripetuto al Trooping The Colour, il primo per il Re, dove ha seguito tutte le indicazioni di mamma Kate Middleton.