Kate Middleton, quanto costa la nuova ed esclusiva scuola di George, Charlotte e Louis

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di trasferirsi a pochi chilometri da Londra, in un cottage reale nei pressi del Windsor Great Park, per far vivere ai loro figli una vita lontana dalla frenesia della capitale. Ora però i principi George, Charlotte e Louis saranno costretti a cambiare scuola, e a frequentarne una ancora più esclusiva, la cui tassa d’iscrizione annua è davvero stellare.

Kate Middleton, il difficile addio a Londra

Si prospetta un autunno pieno di cambiamenti quello che inizierà a breve in casa dei Duchi di Cambridge. In seguito alla decisione del Principe William e di Kate Middleton di lasciare la caotica Londra, per una residenza lontana dallo stress e da occhi indiscreti, anche la vita dei principi George, Charlotte e Louis cambierà.

Infatti, i bambini diranno addio alla vecchia scuola, per una nuova ed esclusiva, più vicina alla casa nella quale si sta trasferendo la famiglia.

Dunque, i Principi lasceranno la Thomas’s Battersea, che hanno frequentato in questi anni, e dove li abbiamo visti, mano nella mano con William e Kate, ogni primo giorno di scuola. I tre ora frequenteranno la Lambrook School, che dista comunque ben 11 chilometri dalla nuova residenza Reale, nel cottage Adelaide nei pressi del Windsor Great Park. Una scelta un po’ scomoda, certo, ma che garantirà all’intera famiglia una maggiore privacy, lontana dai riflettori della capitale.

Un sacrificio voluto da William e Kate che, forse, hanno capito che Harry e Meghan Markle non avevano poi tanto torto a voler stare lontani da Palazzo e dalle intromissioni esterne.

Secondo i bene informati, il Principe li accompagnerà ogni mattina alle 7:30, mentre sarà Kate ad andare a prenderli. Una equa divisione dei compiti, e a loro si alternerà la tata quando i due saranno fuori per impegni ufficiali.

Quanto costa la nuova scuola di George, Charlotte e Louis

Ma non abbiamo ancora di quanto questa scelta costerà economicamente ai Cambridge: l’iscrizione di Louis ammonta a 13mila sterline all’anno, mentre le tasse per il terzo anno di Charlotte si aggirano intorno alle 19mila sterline annue, poco più per il quinto anno di George. Insomma, la coppia reale spenderà circa 53mila sterline all’anno per l’istruzione dei figli, quasi 63mila euro.

Una cifra da capogiro, ma non di molto superiore a quella spesa fino ad oggi. Infatti, i tre Principi, hanno avuto l’educazione migliore e questo non ci può stupire, visto che George un giorno sarà Re. Però, una curiosità che vi lascerà senza parole, è che i bambini usano un cognome fittizio a scuola: Cambridge, che è il titolo dei loro genitori, ma non il loro vero cognome, che è bensì Mountbatten-Windsor. Una decisione presa il primo anno di scuola del maggiore, per tenerlo più lontano che possibile da occhi indiscreti.

Il nuovo prestigioso istituto ha il suo frutteto e una fattoria, con api, polli e maiali. La proprietà consiste anche in diversi ettari di boschi, da esplorare con i più piccoli, un campo da golf a nove buche, una piscina di 25 metri, un campo da cricket, campi da squash e uno studio di danza.