Kate Middleton è davvero incinta? Il bacio imbarazzato con William

Fonte: IPA Kate Middleton al polo club: abito baby per tifare William

Ci risiamo: Kate Middleton è incinta per la quarta volta? I rumors di una nuova gravidanza si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo le dimostrazioni di affetto alla partita di polo. Ma allo stesso tempo quell’evento ha dato la risposta definitiva alla domanda sulla dolce attesa. E non è quella che avremmo voluto sentire.

Kate Middleton e William sono sempre più al centro della cronaca rosa. Infondo sono i Principi del Galles. E così nei mesi scorsi sono stati protagonisti di notizie contrastanti. Da un lato si è parlato di crisi di coppia, presentando Rose Hanbury come la presunta amante del futuro Re britannico, si è andati anche a ripescare il suo primo amore, Jecca Craig. Dall’altro, invece si è molto insistito sulla quanta gravidanza di Lady Middleton che non nasconde il suo amore per i bambini piccoli e il suo desiderio di avere un altro bebè per casa, malgrado gli impegni di Corte siano vistosamente cresciuti. Dunque dove sta la verità? William e Kate sono davvero in crisi oppure stanno per allargare la famiglia?

Kate Middleton e William, il bacio imbarazzato

Forse nessuna delle due cose. Ma procediamo con ordine. Abbiamo visto Kate fare un gesto affettuoso al marito durante la cerimonia di incoronazione di Carlo a Edimburgo. Soprattutto il romanticismo della coppia ha toccato il vertice durante la partita di polo che ogni anno Will gioca per beneficenza. È tradizione che in quest’occasione la Principessa baci pubblicamente il marito. Lo hanno fatto Carlo e Diana agli inizi del loro matrimonio; lo hanno fatto Meghan Markle e Harry. Così, continuando la tradizione, anche William e Kate Middleton si sono baciati davanti a tutti.

Fonte: IPA

Certo, il loro è stato un bacio pudico. Sembravano quasi imbarazzati a mostrare il loro amore in pubblico. I due hanno avvicinato timidamente i visi, le mani dell’uno sulle braccia dell’altro e viceversa ma alla fine le labbra non si sfiorano, solo dei teneri bacetti sulle guance. Insomma per loro è troppo mostrare l’intimità di un bacio sulla bocca. Gli insegnamenti della Regina Elisabetta sono stati ben inculcati in loro. Pensare che persino Carlo e Diana hanno saputo fare di meglio e senz’altro l’allora Principe del Galles non era innamorato della moglie, come invece sembra esserlo William.

Kate Middleton è davvero incinta?

Però, c’è un altro dettaglio che permette di escludere che Kate sia incinta. Infatti, mentre William era i sella al suo cavallo, Kate ha assistito alla partita di polo a bordo campo sorseggiando dello champagne in compagnia del suo responsabile delle relazioni pubbliche, Lee Thompson. Dunque, dal fatto che beve alcolici senza problemi, è chiaro che la Principessa del Galles non possa essere incinta.

Fonte: Getty Images

Il sogno di vedere Kate ancora col pancione difficilmente si realizzerà. William ha dichiarato apertamente di non volere un altro figlio e poi c’è la questione ecologista del controllo delle nascite. Non sarebbe in linea con le idee da lui sostenute mettere al mondo un quarto bambino.