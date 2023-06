Camilla, il nuovo titolo che avrà quando Carlo non ci sarà più

Lo scorso 6 maggio Carlo e Camilla sono stati incoronati Re e Regina d’Inghilterra, davanti a milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. All’ex Duchessa di Cornovaglia è stato così conferito il titolo di Regina Consorte, che era stato approvato dalla Regina Elisabetta, che aveva espresso il suo “sincero desiderio” di vederla al trono. Eppure nel prossimo futuro per Camilla Parker Bowles le cose potrebbero cambiare, e il suo titolo potrebbe evolversi in base alle circostanze.

Camilla, il titolo di Regina consorte potrebbe cambiare: c’entra la morte di Carlo

Con la scomparsa della Regina Elisabetta lo scorso settembre e l’incoronazione di re Carlo III che si è tenuta il 6 maggio, a Camilla Parker Bowles è stato conferito un nuovo prestigioso titolo. L’ex duchessa di Cornovaglia infatti è diventa la Regina Consorte: un riconoscimento importante per lei, soprattutto perché era stato approvato dalla Sovrana, che a febbraio dello scorso anno aveva espresso il suo “sincero desiderio” di vedere Camilla diventare Regina Consorte, cosa che ha molto commosso Carlo ai tempi.

Dopo le nozze con Carlo – avvenute ad aprile del 2005 – la vita di Camilla è cambiata per sempre: iniziarono infatti i suoi primi impegni ufficiali, prima al fianco di Carlo, poi anche da sola come Duchessa di Cornovaglia. Sebbene fosse ufficialmente anche Principessa del Galles, fu una scelta della Famiglia Reale quella di presentarla pubblicamente con un altro titolo, diverso da quello che aveva rivestito Lady Diana.

Oggi che è diventata Regina Consorte ovviamente la sua importanza è cresciuta: oltre a rispettare il protocollo, Camilla sostiene il marito e le cause che le stanno più a cuore. Il suo destino sarà sempre legato irrimediabilmente ai titoli di Re Carlo, anche se con lui non condivide né la sovranità (che spetta solo al Monarca), né il potere militare come capo dell’esercito. Il titolo di Regina Consorte rimarrà per lei invariato, almeno fino a quando rimarrà in vita Carlo.

Nel momento in cui il Principe William salirà al trono per diventare il nuovo Re, il suo titolo si evolverebbe: il ruolo di Regina Consorte infatti passerebbe automaticamente a Kate Middleton. Inoltre, se il Re Carlo dovesse venire a mancare prima della moglie, Camilla non diventerebbe Regina Madre, titolo che viene attribuito solo e soltanto alla madre del Sovrano, come avvenne alla madre della Regina Elisabetta. L’ex Duchessa di Cornovaglia diventerebbe quindi Regina Vedova, che non conferisce alcun potere sovrano sul popolo britannico.

Carlo e Camilla, la seconda incoronazione

Dopo l’evento storico del 6 maggio, il Re e la Regina d’Inghilterra riceveranno gli onori di una seconda incoronazione a Edimburgo, presso la cattedrale di St Giles, per ricevere i gioielli della Corona scozzese, come da tradizione.

Si tratterà di una cerimonia meno sfarzosa e meno imponente della prima, anche se sono attese migliaia di persone sulle strade della capitale della Scozia per l’arrivo dei Sovrani. Il motivo di questa seconda incoronazione è semplice: in quanto Re e Regina del Regno Unito, composto da Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia, Carlo e Camilla visiteranno tutti i paesi in questi mesi estivi.

Proprio a Edimburgo sono custoditi gli Honours of Scotland, una preziosissima collezione che include i gioelli della Corona più antichi al mondo, custoditi da generazioni e generazioni alla corte britannica.