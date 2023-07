Kate Middleton, il look per la seconda incoronazione di Carlo e l’assenza di Harry

Fonte: Getty Images George, Charlotte e Louis star dell’Incoronazione: Kate mamma orgogliosa (smorfie a parte)

Kate Middleton e William hanno un ruolo da protagonisti per la seconda incoronazione di Carlo e Camilla che si svolge il 5 luglio ad Edimburgo, in Scozia. Si tratta di una cerimonia meno formale e pomposa rispetto a quella dello scorso maggio a Londra. Non ci sono le teste coronate di mezza Europa e soprattutto non c’è Harry. Ma procediamo con ordine.

La seconda incoronazione di Carlo in Scozia

Kate Middleton e William prendono parte alla cerimonia in qualità di Duca e la Duchessa di Rothesay, i titoli con cui sono conosciuti in Scozia. L’origine di questo particolare titolo risale al XVIII secolo quando dopo il 1707 la Scozia perse il suo Sovrano specifico, riunita sotto il Re della Gran Bretagna. Motivo per cui Carlo e Camilla sono incoronati per la seconda volta a Edimburgo.

L’incoronazione scozzese di Re Carlo e della Regina consorte Camilla prevede una serie di eventi, tra cui una processione pubblica cui prendono parte circa 100 persone, una processione dei Reali, una funzione religiosa nella Cattedrale di St Giles dove il Re riceve i gioielli della corona nazionale e il saluto militare ai Sovrani eseguito dal reggimento di fanteria scozzese dove è presente anche la mascotte, un pony Shetland. Will e Kate presiedono a tutti gli appuntamenti e sono sicuramente i membri della Famiglia Reale più importanti presenti in Scozia. Ma ancora non è chiaro se i loro figli George, Charlotte e Louis sono presenti, come è avvenuto lo scorso 6 maggio a Londra.

Kate Middleton, il look dell’incoronazione a Edimburgo

Per quanto riguarda i look non sono emerse indiscrezioni. Ma con molta probabilità l’abito scelto da Kate ha i colori della Scozia, il bianco e il blu, che per altro sono gli stessi indossati per l’incoronazione di Londra. In quella occasione Lady Middleton ha sfoggiato un abito bianco di Alexander McQueen, il brand che firma tutti i suoi capi più importanti, dunque è probabile che anche in questa occasione si affidi a lui. Quasi certamente la sua mise prevede emblemi in onore della Scozia e probabilmente comprende il cardo che è il simbolo del Paese. Di sicuro sarà un incanto.

Harry non si presenta

Sicuramente Harry non è stato invitato alla cerimonia scozzese. È già tanto che suo padre Carlo l’abbia voluto all’incoronazione dello scorso 6 maggio. La sua presenza non è stata nemmeno contemplata, tanto meno quella di sua moglie Meghan Markle. I due, che sarebbero ai ferri corti, stanno lavorando a siglare contratti milionari per mantenere il loro tenore di vita. E se Meg non ha la minima intenzione di rimettere piede in Gran Bretagna, suo marito è già tornato a Londra dopo la prima incoronazione del padre. Ma in Scozia nessuno lo vuole. La sua assenza permette un clima di maggiore distensione e di questo ringraziano William e Kate che cominciano ad essere al centro di pettegolezzi non proprio edificanti, tra amanti ed ex del Principe che ritornano dal passato.

Carlo e Camilla in Scozia

Carlo e Camilla sono in Scozia dall’inizio di luglio. Il Sovrano si è presentato in kilt, abito tradizionale scozzese che indossa da sempre molto spesso, per la sua prima “Cerimonia delle Chiavi” da Re, la tradizionale cerimonia di apertura della Settimana di Holyrood per la Famiglia Reale.

Poi Sua Maestà è salito sul Royal Yacht Britannia per un tour e un ricevimento per celebrare i 25 anni dal suo arrivo a Edimburgo. Anche questo appuntamento fa parte degli eventi della Settimana di Holyrood all’interno della quale la cerimonia più importante è l’incoronazione di Carlo con la donazione dei gioielli della Corona nazionale scozzese.