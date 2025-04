Re Carlo e Camilla in Italia, la Regina in bianco come una sposa: le foto e la spilla

Fonte: PA Media Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono arrivati in Italia. Il loro aereo è atterrato all’aeroporto di Campino nel tardo pomeriggio del 7 aprile e la prima cosa che hanno fatto a Roma è stato celebrare i 20 anni del loro matrimonio con una serie di foto. Mentre oggi sono accolti ufficialmente in Italia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da sua figlia Laura al Quirinale. A dare il via ufficialmente alla visita di Stato dei Sovrani, ci sono le Frecce Tricolore e le Frecce Rosse della RAF.

Re Carlo e Camilla, la foto per i 20 anni di matrimonio

Carlo e Camilla hanno celebrato il ventesimo anniversario di matrimonio a Roma, con una romantica foto nei giardini di Villa Wolkonsky, sede dell’ambasciata britannica nella nostra capitale.

Fonte: PA Media

Il Re e la Regina sono stati immortalati dal fotografo Chris Jackson. La coppia ha voluto festeggiare un anniversario per loro molto importante con una serie di scatti all’interno della splendida vista. Uno li vede ritratti nel viale del giardino, circondato da meravigliosi alberi da frutto e cespugli fioriti. Camilla stringe il braccio del marito ed entrambi guardano dritto l’obiettivo.

In altre foto la coppia è stata immortalata vicino agli archi neroniani, seduti, mentre il Re abbraccia le spalle della moglie e la guarda innamorato.

Carlo e Camilla hanno condiviso gli scatti sul loro profilo Instagram ufficiale con questo messaggio, firmato personalmente: “Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale, e con persone così meravigliose! A presto, Roma e Ravenna! -Charles R & Camilla R.”.

Camilla come una sposa, in abito bianco

Camilla ha scelto di indossare per le foto del suo anniversario di matrimonio un abito bianco. Una scelta non causale, perché il richiamo all’abito da sposa è evidente. Tra l’altro, lei non si è sposata in bianco, dato che era divorziata. All’epoca optò per un più appropriato grigio perla.

Ma per i 20 anni di matrimonio, la Regina ha osato con il colore per eccellenza della sposa. Si tratta di un abito firmato Anna Valentine, minimal e sobrio, con maniche lunghe, piccolo scollo a V e dalla forma trapezoidale.

Fonte: PA Media

Camilla e la spilla a forma di mughetto

La Regina ha scelto di appuntare al vestito una spilla a forma di mughetto. Si tratta di una spilla Fabergé che fu donata alla Regina Madre da Nikita Krusciov durante la sua visita ufficiale nel Regno Unito nel 1956.

Camilla l’ha abbinata a un paio di orecchini con perle bianche, proprio come se fosse una sposa. Lei e Carlo si sono uniti in matrimonio il 9 aprile 2005 con rito civile alla Windsor Guildhall, dopo una storia d’amore molto travagliata durata decenni.

Re Carlo e Camilla, accolti trionfalmente

Ad accogliere Carlo e Camilla c’era la guardia d’onore, oltre che l’ambasciatore britannico in Italia e quello italiano in Gran Bretagna.

Aerei militari italiani hanno scortato l’atterraggio delle Loro Maestà, dando inizio ufficialmente al tour di Stato di quattro giorni nel nostro Paese.

Carlo e Camilla sono apparsi di ottimo umore, forse la Regina leggermente stanca. Ma è noto che lei non ami molto viaggiare all’estero, soprattutto se si tratta di visite di Stato con tanti impegni in agenda. Teme di ammalarsi. In effetti, è stato così quando lo scorso autunno era rientrata dall’Australia. Ma bisogna anche sottolineare che in quel caso, il viaggio è stato molto più lungo e faticoso con un notevole sbalzo climatico.

Re Carlo, la visita storica in Italia

Sicuramente la visita nel nostro Paese di Carlo può essere considerata storica. Infatti, proprio lui avrà il primato di essere il primo Monarca britannico a rivolgersi a entrambe le camere del parlamento italiano: la Camera dei deputati e al Senato.

Il Re ha in programma l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma il momento più glamour della loro visita sarà il 9 aprile quando lui e Camilla parteciperanno a un banchetto di Stato in abito da sera a Palazzo del Quirinale, offerto dal Presidente, proprio nella sera in cui festeggiano il loro 20° anniversario di matrimonio.

Il 9 aprile è una data significativa per Carlo, non solo perché ha coronato il suo sogno d’amore con Camilla nel lontano 2005, ma è anche la data di morte di suo padre, il Principe Filippo, scomparso nel 2021, poco più di un anno prima della Regina Elisabetta, morta nel settembre 2022.

Ma quest’anno Carlo avrà modo di trascorre in maniera del tutto diversa questa giornata, perché appunto si trova in Italia. E molti hanno definito questa visita di Stato anche una sorte di viaggio di nozze.

D’altro canto, il Re e sua moglie amano moltissimo il nostro Paese, la nostra cultura e la nostra cucina. E così dopo Roma, i due si trasferiranno a Ravenna dove avranno modo di visitare il museo dedicato a Lord Byron, ma si recheranno anche sulla tomba di Dante.