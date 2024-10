Beatrice di York costretta a vendere un regalo troppo costoso della Regina Elisabetta

Fonte: Getty Images Beatrice di York e la Regina Elisabetta

Dopo aver annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, la Principessa Beatrice di York riceverà sicuramente tanti, tantissimi, regali per il royal baby in arrivo la prossima primavera. Ma molto probabilmente nessun dono sarà all’altezza di quello che la figlia di Andrea e Sarah Ferguson ha avuto dall’adorata nonna, la Regina Elisabetta scomparsa nel 2022.

Non è un segreto che la sovrana sia sempre stata molto devota ai suoi nipoti. Aveva la fama di essere una madre assente – per ragioni legate alla sua posizione – ma come nonna si è rivelata decisamente più attenta e presente. Anche perché quando sono nati William, Harry, Zara e altri cugini, il ruolo di The Queen era già ben consolidato e aveva più tempo (e attenzione) a disposizione.

Il regalo della Regina Elisabetta che Beatrice di York ha venduto

Anche se è vero che per la Regina Elisabetta i doveri reali venivano sempre prima di tutto, la monarca era molto generosa ed era solita fare doni importanti ai membri della sua famiglia, soprattutto nelle occasioni speciali. A William e Kate, ad esempio, ha regalato la proprietà di Amner Hall per il loro matrimonio celebrato nel 2011. Ma Elizabeth non ha mai fatto distinzione tra i suoi nipoti e nel 1997 ha regalato una importante villa nel Surrey a Beatrice e sua sorella Eugenia. All’epoca le due avevano rispettivamente nove e sette anni.

Birch Hall, una villa georgiana con sette camere da letto, un campo da tennis e una piscina. Al suo interno anche cinque soggiorni, quattro bagni e pure una cabina separata con due stanze per il personale. Per la Regina Elisabetta la casa perfetta dove le ragazze potevano vivere insieme alla loro madre Sarah Ferguson dopo il divorzio dal Principe Andrea. Ma non c’è mai stato alcun trasferimento e la villa è rimasta vuota per anni prima di essere venduta.

Il motivo? Fergie si è rifiutata di trasferirsi lì, nonostante il suo profondo legame con la suocera anche dopo la separazione dall’ex marito, perché non poteva permettersi le enormi spese di gestione e manutenzione di una struttura del genere. Dunque, nonostante la generosità di Elisabetta, Birch Hall non è mai stata occupata dalle Principesse Beatrice ed Eugenia e il sogno della Regina di fornire loro una residenza speciale svanì velocemente.

Due anni dopo il regalo della Regina, Birch Hall è stata venduta: il denaro è stato depositato in un fondo fiduciario a cui le sorelle hanno potuto accedere solo in età adulta. Nel 2016, l’immobile è stato quotato sul mercato per 4,2 milioni di dollari, essendo stato rinnovato con caratteristiche ancora più spettacolari di quelle originali. Sono state infatti aggiunte una sala giochi e multimediale, una serra e una palestra.

Questo non ha di certo compromesso il rapporto tra Elisabetta e Beatrice, visto che la Regina ha omaggiato la sua quinta nipote con altri regali importanti. Quando la Principessa ha sposato nel 2020 il conte italiano Edoardo Mapelli Mozzi ha indossato un abito che proveniva direttamente dal guardaroba di Sua Maestà. Il matrimonio è stato celebrato con una cerimonia molto intima e riservata a causa della pandemia e tra i pochi invitati presenti non sono mancati Elizabeth e il Principe Filippo.