Re Carlo, l’enorme patrimonio immobiliare e gli affitti irrisori della Famiglia Reale

Re Carlo possiede un vastissimo patrimonio immobiliare che va dalla Scozia alla Romania, dove possiede un castello in Transilvania. Molte di queste case sono date in affitto ai membri della Famiglia Reale, i quali nella maggior parte dei casi pagano un affitto irrisorio o anche nulla.

Re Carlo, scoppia il caso degli affitti inconsistenti

Da quando è venuto alla luce che Andrea pagava un affitto bassissimo per abitare nel Royal Lodge, la Crown Estate è diventata oggetto di controlli a tappeto per i contratti di locazione. Quella degli affitti irrisori non è una consuetudine introdotta da Re Carlo. Infatti, Andrea ha ricevuto il Royal Lodge da sua madre Elisabetta e il suo contratto era bloccato da 20 anni. Questo favoritismo è esteso anche ad altri membri della Famiglia Reale, come ad esempio all’ineccepibile, Edoardo di Edimburgo.

Infatti, quando Carlo è salito sul trono, molti si sono chiesti se avrebbe mantenuta l’abitudine di far pagare ai propri famigliari canoni d’affitto inconsistenti oppure avrebbe aumentato i prezzi. È evidente che il Re è andato in continuità con quanto fatto precedentemente da Elisabetta II. Ma lo scandalo causato dall’ex Principe Andrea e il fatto che nemmeno si sia impegnato a mantenere in buono stato l’edificio che gli era stato assegnato, ha costretto il Sovrano a rivedere la sua politica immobiliare.

I primi a farne le spese sono stati William e Kate Middleton che si sono trovati a pagare migliaia di sterline d’affitto per la loro nuova casa, Forest Lodge.

Re Carlo, quanto pagano d’affitto Edoardo e Sofia di Edimburgo

Ma, come detto, Andrea non era l’unico a sfruttare i favori del Re. Ad esempio Edoardo e la moglie Sophie di Edimburgo ora pagano solo una somma irrisoria per la loro villa da 120 stanze a Bagshot Park, nel Surrey, dove vivono dal 1998. Duca di Edimburgo stipulò un contratto di locazione di 50 anni per la tenuta del Surrey al costo di 5.000 sterline all’anno e pagò un affitto “al valore di mercato” fino al 2007, quando gli fu concesso di pagare una cifra molto più bassa.

Re Carlo, dove vivono Eugenia e Beatrice di York

Eugenia di York, figlia di Andrea e Sarah Ferguson, ha in affitto l’Ivy Cottage, nel parco di Kensington Palace, dove vive con il marito Jack Brooksbank e i loro figli, August, di quattro anni, ed Ernest, di due.

La coppia, che possiede anche una casa a Comporta, in Portogallo , che presterà a Sarah Ferguson cacciata dal Royal Lodge. Ma usa il grazioso cottage con tre camere da letto e la sua staccionata bianca come base a Londra e potrebbe trasferirsi lì definitivamente quando August inizierà a frequentare la scuola.

Beatrice di York, il marito Edoardo Mapelli Mozzi e le figlie Sienna e Athena vivono a St James’s Palace durante la settimana. E hanno come vicina di casa la Principessa Anna.

Beatrice ed Edoardo possiedono anche una grande casa colonica nelle Cotswolds, con sei camere da letto, del valore di circa 3,5 milioni di sterline, che hanno acquistato nel 2021.

Re Carlo, le altre case di William e Kate

Infine, William e Kate Middleton si sono appena trasferiti a Forest Lodge dove pagano un affitto in base ai canoni di mercato. Ma hanno anche il prestigioso appartamento 1A all’interno di Kensington Palace. Dotato di 20 stanze, i Principi del Galles lo usano quando sono a Londra e come ufficio per il loro team, con le camere del personale all’ultimo piano dell’edificio, dislocato su quattro piani.

