Re Carlo beffato, Sarah Ferguson si trasferisce in una villa al mare da 3,6 milioni

Re Carlo sfratta dal Royal Lodge Andrea e Sarah Ferguson. L'ex Duchessa ha già trovato una nuova casa: una villa in Portogallo con vista mozzafiato

Getty Images Sarah Ferguson

Re Carlo intendeva dare una punizione magistrale ad Andrea e a Sarah Ferguson dopo che hanno infangato l’immagine della Monarchia britannica frequentando Epstein. Ma alla fine è stato il Sovrano ad essere beffato, perché la sua ex cognata pare si sia trovata una sistemazione alternativa niente male in una villa di lusso con vista mare.

Re Carlo, la nuova casa extra lusso di Sarah Ferguson

Tra i vari provvedimenti presi da Re Carlo per punire suo fratello Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson c’è anche lo sfratto dal Royal Lodge, la prestigiosa dimora in cui i due vivevano da 20 anni, anche se divorziati. D’altro canto, la villa, di proprietà della Corona, era sufficientemente ampia per permettere di convivere senza mai incontrarsi. Anche se, a quanto pare, Fergie è ancora molto affezionata all’ex marito, tanto da essere preoccupata per la sua incolumità.

Sta di fatto che Carlo ha reso esecutivo lo sfratto ed entro Natale i due devono fare gli scatoloni e andarsene. La nuova casa di Andrea resta ancora un punto di domanda. Si vocifera che il Re gli conceda una dimora meno lussuosa a Sandringham, nel Norfolk, lontano da Londra e da sguardi indiscreti. E lì dovrebbe andarci da solo. Infatti, gli ex coniugi non vivranno più assieme.

Se Andrea è destinato a un cottage nella piovosa campagna inglese, Fergie ha trovato decisamente un’altra sistemazione.

L’ex Duchessa di York dovrebbe trasferirsi in una lussuosa villa, vista mare in Portogallo. Insomma, Sarah ha deciso di dare un taglio netto al suo passato e di lasciare addirittura l’Inghilterra, tanto ormai non ha più nulla.

Re Carlo, Sarah Ferguson approfitta di sua figlia Eugenia

Ovviamente non può permettersi una dimora così prestigiosa, quindi non sarà di certo un nuovo acquisto. Ma nemmeno ha i soldi per prenderla in affitto. Questo per lei non è comunque un problema. Infatti, la villa appartiene a sua figlia Eugenia di York e al genero Jack Brooksbank.

La coppia ospiterà l’ex Duchessa di York che andrà ad abitare una parte della villa, lasciando la restante alla figlia e a suo marito.

Non si sa per quanto tempo Fergie si tratterà nella villa che vale 3.6 milioni di sterline, ma un vicino della coppia ha dichiarato che dovrebbe arrivare a gennaio. “Quanto tempo rimarrà è un mistero, ma se si tratta di un trasferimento a lungo termine, posso garantire che si inserirà bene nella vita sociale. Decine di celebrità e star di Hollywood hanno acquistato proprietà nella zona.”

