Il Principe Andrea sarebbe pronto a risposare l’ex moglie Sarah Ferguson

Il Principe Andrea potrebbe risposarsi con l’ex moglie Sarah Ferguson? Secondo quanto riportato da Vanity Fair, alcune fonti vicine all’ex coppia reale hanno affermato che il Duca e la Duchessa di York potrebbero convolare a nozze (di nuovo). Il loro divorzio, avvenuto nel 1996, aveva deluso Sua Maestà la Regina Elisabetta, in particolare perché – e non è un mistero – Andrea è sempre stato il suo figlio prediletto. Sebbene la separazione, Andrea e Sarah sono rimasti uniti e, negli ultimi tempi, hanno ritrovato l’amore di un tempo.

Le loro nozze non avevano fatto sognare e sospirare come quelle tra il Principe Carlo e Lady Diana. C’è anche da dire che i tabloid sono stati piuttosto duri nei confronti di Sarah Ferguson: nonostante il grande affetto e l’amicizia che la legava alla cognata Diana, le penne più taglienti della stampa inglese le volevano nemiche giurate, in un’estenuante competizione. La fonte interna di Vanity Fair ha lanciato ormai l’indiscrezione: i due sarebbero pronti a risposarsi.

“Il Principe Andrea e Sarah sono stati più vicini che mai nell’ultimo anno. Si amano e si prendono ancora molta cura l’uno dell’altro. Hanno vissuto insieme durante la pandemia, e questo aspetto ha riacceso qualcosa in loro. Se per Andrea le cose si sistemeranno dopo le accuse, ci sarà sicuramente un secondo matrimonio“. Il figlio preferito della Regina Elisabetta deve fare i conti al momento con la causa civile intentata da Virginia Roberts Giuffre.

Nonostante gli scandali degli ultimi tempi – il nome di Andrea è stato spesso al centro delle polemiche per il suo legame con Jeffrey Epstein – Sarah non ha mai abbandonato l’ex marito e padre delle sue due figlie, Eugenia e Beatrice. Le forti polemiche hanno tenuto Andrea lontano dalla famiglia persino nel giorno delle nozze di sua figlia Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi. Sembra però che sarà presente nel documentario prodotto dalla BBC in memoria del Principe Filippo, suo padre, in cui avremo modo di ritrovare anche Harry e William.

Nella tempesta e nell’oscurità, Sarah non ha mai abbandonato, neppure per un secondo, la mano di Andrea, definendolo come un “uomo assolutamente buono, molto gentile, davvero un buon padre”. La Ferguson ha anche voluto sottolineare che l’impegno che ha preso con Andrea è “per sempre”, nonostante tutto. “Il divorzio è una cosa, ma il mio cuore ha prestato giuramento“. Rivederli insieme ufficialmente sarebbe una grande gioia per la Regina Elisabetta, che, da quando ha perso il suo amato Filippo, non desidera altro che riconciliamenti e pace.