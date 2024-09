Re Carlo, ultime notizie. Il commosso ricordo di Elisabetta: “Ha scelto di morire in un luogo che amava”

Re Carlo, impegnato in un evento in Scozia, ha voluto ricordare gli ultimi giorni di sua madre, che proprio qui scelse di morire

Fonte: IPA Re Carlo ed Elisabetta II

Impegnato nelle celebrazioni per il 25esimo anniversario del Parlamento scozzese, Re Carlo non ha potuto fare a meno di ricordare sua madre, la compianta Elisabetta II. Proprio in Scozia, infatti, la Regina aveva deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni, in un luogo per lei “unico e speciale”.

Il ricordo di Re Carlo di Elisabetta II

Nonostante le difficili condizioni di salute, Re Carlo continua a prestare fede ai suoi impegni ufficiali. Il sovrano è infatti volato in Scozia per celebrare i 25 anni del Parlamento, e ha speso qualche parola su sua madre Elisabetta II, che proprio qui ha trascorso gli ultimi giorni di vita. La Regina si è spenta infatti nel castello di Balmoral, un luogo che il sovrano ha definito “unico e speciale”, e nel quale la Royal Family ha trascorso molte vacanze estive. “Lei ha scelto deliberatamente di passare qui i suoi ultimi momenti nel 2022, nonostante si fosse inizialmente preoccupata delle difficoltà logistiche per raggiungere le Highland scozzesi. La Scozia ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della mia famiglia. La mia amata nonna era scozzese” ha ricordato commosso il monarca.

Fonte: Getty Images

La Regina Elisabetta II, infatti, è morta l’8 settembre 2022 nella sua dimora di Balmoral: “Mia madre adorava questo posto, ed è stato lì che ha fortemente voluto trascorrere i suoi ultimi giorni” ha ribadito ancora Carlo. Anche il Principe Filippo aveva passato molti mesi nelle campagne scozzesi nel suo ultimo anno di vita, e proprio qui la coppia Reale aveva risieduto durante il Covid 19.

Il castello di Balmoral e l’amore di Carlo per la Scozia

Il castello di Balmoral, situato nell’Aberdeenshire, è una delle residenze estive della famiglie reale inglese. Il castello fu acquistato nel 1852 dal Principe Albert, marito della Regina Vittoria: l’attuale struttura fu tuttavia commissionata in un secondo momento, quando ci si rese conto che l’edificio era troppo piccolo per ospitare tutta la famiglia. Fu l’architetto William Smith a costruire un nuovo castello baronale sulla proprietà, completandolo nel 1856.

Estesa su una superficie di 20.000 ettari, la dimora fu inizialmente pensata come regalo per Vittoria, offrendole una valida alternativa alla vita frenetica e ricca di impegni ufficiali londinesi. Un’impresa non solo riuscita, ma che è diventata una vera e propria consuetudine per tutte le generazioni successive della Royal Family, fino a Re Carlo. L’attuale sovrano ha dimostrato il proprio amore per questo castello e per la Scozia indossando il kilt in numerose occasioni, seguendo le orme di sua madre Elisabetta II e di suo padre Filippo.

La compianta Regina, in particolare, ha indissolubilmente legato il suo nome alla dimora di Balmoral, presso la quale ha trascorso moltissime delle sue estati: Elisabetta adorava l’incontaminata natura scozzese, che godeva in compagnia della sua famiglia o in solitaria, concedendosi delle lunghe passeggiate. Con lei c’erano spesso anche i nipoti Harry e William, tra i primi ad accorrere al suo capezzale quando, nel 2022, la Regina esalò l’ultimo respiro proprio tra le mura del Castello di Balmoral. Una scelta inaspettata, che non ha tuttavia rappresentato un ostacolo per milioni di sudditi desiderosi di porgere l’ultimo saluto ad Elisabetta II.