Il Principe Filippo, ironico fino alla fine: le ultime parole con Carlo

Ironico, intelligente, romantico. Il Principe Filippo è stato tutto questo e molto di più, proprio come ha raccontato Carlo nel documentario per la BBC Prince Philip: The Royal Family Remembers. Come ha riportato il Daily Mail, il Principe di Galles ha voluto rivelare quali siano state le ultime parole di suo padre, a pochi giorni dalla morte sopraggiunta il 9 aprile e all’età di 99 anni.

Carlo ha spiegato di aver coinvolto il padre nei preparativi per i festeggiamenti dei suoi 100 anni, con eventi che il Duca di Edimburgo avrebbe volentieri evitato. “Stiamo parlando del tuo compleanno”, gli aveva rivelato il figlio, ma la risposta di Filippo era arrivata implacabile: “Beh, devo essere vivo per questo no?”.

Il giorno dopo questo scambio così divertente, Filippo ha lasciato per sempre la sua amata famiglia e la Regina, che ha comunque deciso di proteggere fino all’ultimo attraverso un testamento che ha voluto tenere privato per i prossimi 90 anni. E, nonostante il suo essere spesso fuori dalle righe, è stato proprio il marito che la Elisabetta ha sempre sognato.

Nel documentario della BBC, sono intervenuti anche i suoi nipoti Harry e Zara Tindall, figlia della Principessa Anna. Per Harry, suo nonno Filippo è stato il marito perfetto e la spalla della Regina in tutti i 73 anni di matrimonio che hanno vissuto insieme. Zara, invece, è entrata nei particolari degli ultimi tempi vissuti in ospedale: “Stava invecchiando e non lo sopportava. Era il peggior paziente del mondo. Non siamo mai stati pronti a perderlo, perché lui è sempre stato con noi”.

Filippo non è stato, quindi, solo il principe consorte ma è stato molto di più. È stato la colonna di un’intera famiglia, che talvolta ha avuto bisogno di sostegno per uscire da momenti difficili. Lui è sempre stato lì, con loro, a portare il peso della monarchia per amore di Elisabetta.

Per il suo carattere e il suo essere un sostegno per la famiglia, il Principe Filippo è stato anche definito come il collante dei Windsor. Adesso che non c’è più, il suo ruolo sembra essere stato ricoperto da Kate Middleton, che starebbe anche cercando di riportare Harry e Meghan a Londra per Natale. Un compito non facile, questo, soprattutto dopo la perdita del Duca di Edimburgo.