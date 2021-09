Kate Middleton, blazer spaziale da copiare e i sospetti della gravidanza

editato in: da

Kate Middleton, il blazer fantastico e i pantaloni a palazzo

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo mesi di assenza con un look superlativo: uno spezzato composto da giacca chiara e pantaloni a palazzo blu. Ma i sospetti di una quarta gravidanza non si placano, anzi ci sono altri chiari indizi che sia altamente probabile la dolce attesa.

La Duchessa di Cambridge, come noto, ha incontrato il personale civile e militare che ha aiutato a evacuare gli afgani dopo la presa del Paese da parte dei talebani. Kate è arrivata in elicottero alla RAF Brize Norton e si è intrattenuta con alcune delle persone presenti.

Blazer a doppiopetto Puoi acquistare online una versione low cost della giacca di Kate Middleton

Lady Middleton è apparsa di ottimo umore e sorridente. Per l’occasione ha scelto un più comodo outfit con pantaloni, piuttosto che un abito o una gonna che avrebbero potuto crearle dei problemi con l’elicottero. Dunque, Kate ha scelto per il suo ritorno al lavoro una giacca a doppiopetto chiara, firmata Reiss, da 285 sterline (334 euro circa), che ha indossato rigorosamente aperta. Al blazer ha abbinato una blusa bianca di Jane, da 440 sterline (516 euro circa) coordinandola con un paio di pantaloni a palazzo blu navy, molto morbidi, e una cintura in pelle dello stesso colore.

La Duchessa ha abbandonato le sue adorate clutch, optando per una mini bag beige, firmata Holly, in tinta perfetta col blazer, dal costo di 295 sterline (345,40 euro circa). Il perfetto look da working girl, che tutte noi potremmo copiare, è altrettanto efficace se si vuole nascondere qualche piccola rotondità.

Può essere solo un caso, ma Kate non allaccia la giacca che chiusa potrebbe risultare troppo stretta in vita, sceglie dei morbidi pantaloni larghi piuttosto che a sigaretta e a vita bassa, la t-shirt rimborsata in modo che le pieghe creino un effetto vedo non vedo. La Duchessa poi si copre spesso la pancia con la borsetta, un gesto che le abbiamo visto fare spesso durante le precedenti gravidanze. E infine scegli i tacchi larghi più stabili, piuttosto che quelli sottili. Ed è stata sorpresa a proteggersi con la mano il ventre.

Inoltre, Kate sembra prediligere i volumi ampi negli ultimi tempi. Alle nozze di suo fratello James non sono trapelate foto dei Cambridge ma un testimone ha dichiarato che Lady Middleton indossava un lungo abito verde e in una foto paparazzata mentre accompagna Charlotte e George a scuola portava un lungo e voluminoso spolverino.

Gli esperti di questioni reali sostengono che la quarta gravidanza è altamente probabile, anche perché il prossimo gennaio la Duchessa compirà 40 anni. D’altro canto, non tutti concordano sulla dolce attesa.

Il commentatore Nick Bullen ha dichiarato a Us Weekly: “Un paio di settimane fa stavo pranzando con qualcuno che li conosce entrambi [William e Kate] molto, molto bene. “E sono davvero concentrati, per i prossimi 12 mesi, sul loro lavoro”. Stando all’esperto il prossimo anno i Cambridge hanno come obiettivo principale quello di sostenere la Regina nel 70esimo anniversario del suo regno e non avranno tempo per un altro figlio.