Kate Middleton messa sotto pressione dalla Regina: non può più sbagliare

Kate Middleton sempre più sotto pressione. Il 2022 sarà un anno infernale, perché la Regina punta tutto su di lei per il suo Giubileo di Diamante che potrebbe vedere l’esclusione di Harry e Meghan Markle.

Ulteriore lavoro e dunque ulteriore stress per Kate Middleton, sempre più in primo piano nella gestione degli affari di Corte, che vanno ad aggiungersi ai compiti che sarebbero spettati ai Sussex se non avessero rumorosamente dato forfait.

La commentatrice reale Daniela Elser è convinta che il prossimo anno, non solo segnerà un punto di svolta per la Monarchia, ma vedrà William e Kate iniziare il processo di transizione da Duchi di Cambridge a futuri Sovrani della Gran Bretagna. Di conseguenza, Lady Middleton sarà sempre più sotto i riflettori e le sarà richiesto uno sforzo ulteriore per essere impeccabile in ogni sua apparizione pubblica, gli errori o i passi falsi non saranno più ammessi.

A questo si aggiunge la necessità da parte di Kate di trovare il giusto equilibrio tra il suo ruolo istituzionale e il tempo da dedicare ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Dunque, è da escludere che i Duchi di Cambridge pianifichino una quarta gravidanza.

Il Palazzo sta già organizzando la loro agenda per il prossimo anno e fallimenti non sono ammessi, per due semplici ragioni: William e Kate saranno presentati come i prossimi Re e Regina e in secondo luogo avranno il compito di far passare in secondo piano i tentativi di Harry e Meghan Markle di scardinare la Monarchia.

Dunque, il Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta non sarà solo una festa per la Sovrana, ma sarà il banco di prova per Will e Kate dove dovranno dimostrare di essere all’altezza di portare la Corona e dove dovranno garantire la solidità della Monarchia.

Questo aumenterà le difficoltà di Lady Middleton nel seguire personalmente i figli, come ha sempre dichiarato di voler fare, perché il suo futuro ruolo da Regina comparta riunioni infinite, briefing continui, sessioni strategiche, viaggi e una preparazione a livello militare.