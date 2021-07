Kate Middleton, la foto di George per il suo compleanno è un omaggio al Principe Filippo

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

George compie 8 anni e Kate Middleton condivide su Twitter una nuova foto di suo figlio, smentendo chi sosteneva avrebbe evitato una nuova esposizione mediatica del primogenito dopo gli attacchi subiti sui social.

Dunque, anche quest’anno Kate Middleton ha rispettato la tradizione e per celebrare l’ottavo compleanno di George, nato il 22 luglio 2013, ha pubblicato sul profilo Twitter ufficiale uno scatto del futuro Re d’Inghilterra realizzato da lei stessa. Come è noto la Duchessa di Cambridge è un’appassionata di fotografia e in occasione di anniversari che riguardano i figli o la sua famiglia, ama condividere sui social foto che ha scattato personalmente.

Nel caso di George, Kate ha scelto di immortalarlo mentre indossa una polo blu a righe arancioni di John Lewis & Partners, da 10 sterline (11,60 euro circa), e calzoncini corti coordinati. Il Principino è ritratto in campagna, seduto su una Land Rover, un omaggio al bisnonno, il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, che è scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni.

George è ritratto con un sorriso sbarazzino e divertito, i capelli biondi ben pettinati e più cresce più è identico a papà William per il quale ha una vera e propria venerazione. Tanto che non ha rimpianto la maglia della Nazionale quando ha assistito a Wembley alla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, pur di vestirsi come sue padre, in giacca e cravatta. Proprio il suo look formale allo stadio è stato oggetto di critiche feroci sui social, al punto da lasciare esterrefatti i Duchi di Cambridge per una tale cattiveria rivolta a un bambino di 8 anni.

Per questo motivo, gli esperti reali mettevano in dubbio il fatto che Kate condividesse un’altra foto di George, esponendolo di nuovo in pubblico. Ma Lady Middleton ha smentito tutti e ha deciso di celebrare il compleanno del primogenito seguendo la tradizione consolidata.

La Duchessa tiene particolarmente alla sua attività di fotografa e ha confessato che spesso i figli non ne possono più e le chiedono di smetterla di scattare continuamente foto.

Intanto, il piccolo George ha ricevuto gli auguri social di nonno Carlo e di Camilla, mentre resta un’incognita se zio Harry e Meghan Markle faranno una videochiamata al nipote, dopo l’annuncio del nuovo libro di memorie da parte dei Sussex.